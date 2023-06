Dalla Juve all’Inter: Marotta l’ha prenotato

Il calciomercato dell’Inter può vedere una firma a sorpresa nelle prossime settimane: addio Juve per i nerazzurri

L’Inter ha vissuto un’annata davvero positiva che, finita adesso in archivio, lascerà molto presto spazio al calciomercato estivo. Una sessione nella quale la ‘Beneamata’ è pronta a fare la voce grossa.

Ci sarà da lavorare duro perchè la rosa di Simone Inzaghi è già molto forte e non sarà affatto semplice trovare le pedine giusta per migliorarla. In difesa arriverà almeno un centrale. Skriniar è del PSG, un trasferimento già pianificato – nero su bianco – lo scorso gennaio. E pure de Vrij rischia di salutare: ecco perchè al centro della retroguardia si proietteranno molte delle attenzioni della dirigenza meneghina. In attacco, poi, occhio a Lukaku e Dzeko. Il primo, in prestito dal Chelsea, sarà oggetto di una profonda discussione coi ‘Blues’ per provare a costi contenuti a lasciarlo in nerazzurro.

Ma non sarà affatto facile, visto che Pochettino sembrerebbe voler puntare proprio su ‘Big Rom’. L’ex romanista, invece, è in scadenza a fine mese e solo con la finale di Champions alle spalle ed eventualmente nuovi colloqui potrà conoscere il suo futuro, se lontano da Milano o ancora all’Inter. Ma la novità più succulenta potrebbe arrivare dalla Juventus e nientemeno che a centrocampo.

Come anticipato, proprio una delle pedine che quest’anno ha vestito la maglia bianconera potrebbe, tra qualche settimana, finire all’Inter. Stando a quanto viene riportato dal quotidiano iberico ‘AS’, i nerazzurri si sarebbero messi sulle tracce di uno dei perni dell’ultima stagione della ‘Vecchia Signora’.

Inter show: occhi su Leandro Paredes

Si tratta di Leandro Paredes che, a Torino, non ha ottenuto il totale gradimento da parte di Massimiliano Allegri. Su di lui, ormai da diverso tempo, c’è il pressing dell’Atletico Madrid che pare abbia avere tutta l’intenzione di discutere col PSG dell’eventuale approdo del centrocampista alla corte di Simeone. Il ‘Cholo’ è un grande estimatore del suo connazionale e dopo un’annata quasi tragica, vuole riportare i tifosi dell’Atletico a sorridere ed esultare.

E Paredes, in tal senso, sarebbe l’innesto ideale per rimpolpare la mediana che ha fatto enorme fatica negli ultimi mesi. L’Inter, d’altro canto, seguiva già anni fa Paredes che adesso è rientrato a Parigi dopo il prestito alla ‘Vecchia Signora’. E non è escluso che la situazione potrebbe infiammarsi, con Marotta pronto ad allacciare i contatti con la società di Al-Khelaifi che non ha la minima intenzione di puntare su Paredes e molto presto cercherà acquirenti per la cessione dell’ex romanista.

L’Inter deve fare pure i conti con la delicata situazione che riguarda Marcelo Brozovic, già molto vicino all’addio ai meneghini lo scorso gennaio nell’ambito dello scambio – poi sfumato – col Barcellona per Franck Kessie. Lo scenario contrattuale di Paredes darebbe una grossa mano ai potenziali club interessati come quello di Steven Zhang, visto che il suo contratto scadrà nel 2024 ed il PSG non potrà pretendere una cifra eccessiva per la sua partenza.

A maggior ragione che l’ormai ex juventino è considerato uno scarto di lusso e dovrà, dunque, accasarsi il prima possibile altrove. Il 28enne di San Justo, quest’anno, ha collezionato 39 presenze complessive tra campionato e coppe con la Juventus, segnando 1 rete e firmando 2 assist vincenti. Il ritorno in Italia, dunque, è più di un’idea: e Marotta ci starebbe facendo un pensierino.