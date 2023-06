Paola Egonu come Cat Woman: il selfie allo specchio infiamma Instagram

Il selfie allo specchio di Paola Egonu ha mandato in visibilio tutti i suoi fan: il look alla Cat Woman fa il pieno di like

Paola Egonu torna protagonista del campionato di serie A1 di volley femminile. E’ stata la celebre pallavolista italiana a confermare il suo ritorno in Italia nell’intervista successiva al trionfo in Champions League con il VakifBank. La Egonu, che è stata anche premiata come miglior giocatrice del torneo, aveva scelto di provare un’esperienza fuori dall’Italia dopo un triennio con la Imoco Volley di Conegliano Veneto.

Un’avventura ricca di soddisfazioni, dato che oltre alla Champions League la pallavolista di Cittadella ha conquistato anche la Coppa di Turchia (ottenendo il titolo di miglior giocatrice della competizione anche in questo caso). Un 2023 senz’altro molto positivo per Paola Egonu, che ha potuto anche vivere l’emozione di partecipare al Festival di Sanremo con il ruolo di co-conduttrice. La fama dell’opposto della Pro Victoria Monza è chiaramente percepibile anche sui social, specialmente su Instagram, dove l’atleta può contare su oltre 462.000 follower.

In tantissimi seguono Paola Egonu e non mancano mai di riempirla di complimenti per i suoi successi. Ma non è tutto, perché i molti fan della Egonu apprezzano anche qualche scatto un po’ più provocante della pallavolista. Proprio una delle ultime foto pubblicate dall’opposto della Pro Victoria Monza ha ottenuto una valanga di like. La Egonu ha ricevuto moltissimi elogi per questo scatto che la mostra in una veste inedita.

Paola Egonu, che scatto su Instagram: fan in delirio

Nell’immagine pubblicata su Instagram, infatti, si vede l’atleta con indosso un abito nero di pelle, molto aggressivo. La parte superiore, lasciata scoperta, consente di intravedere il fisico statuario della 24enne di Cittadella. La pallavolista si trova di fronte uno specchio, mentre scatta questa foto che ha raccolto tantissimi consensi su Instagram.

Nella didascalia Paola Egonu sottolinea di avere il suo obiettivo molto chiaro in mente, aggiungendo l’emoji che rappresenta un cuore nero. Tra i tanti commenti comparsi sotto al post pubblicato su Instagram c’è anche quello di Alessia Orro, palleggiatrice della Pro Victoria Monza, la nuova squadra della Egonu.

La 24enne di Oristano ha voluto elogiare la bellezza della Egonu con un commento che è piaciuto molto ai fan. “Cat woman“, ha scritto Alessia Orro, paragonando lo splendido abito indossato dalla campionessa italiana a quello del celebre personaggio di Batman. “Che regina che sei“, si legge in un altro commento, mentre un altro fan ritiene che Paola Egonu sia una “meraviglia assoluta“.