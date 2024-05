La macchina va in controsenso: incidente spaventoso

Incidente inevitabile, nulla ha potuto contro la vettura che sopraggiungeva controsenso dopo un testacoda: le terribili immagini

Non si diventa campioni, men che meno piloti di fama mondiale, dalla sera alla mattina. Il percorso da intraprendere è lungo, faticoso ed irto di ostacoli. Nonché di rischi, naturalmente, ma in fondo è questo il prezzo da pagare in cambio dell’eccitazione e dell’adrenalina proprie dei motorsport.

E lo sa bene Ava Dobson, che nelle scorse ore è stata protagonista di un terribile incidente Oltreoceano. Il suo nome potrebbe non dirvi nulla, è vero, perché questa pilota non è ancora famosa in tutto il mondo. Ci sta lavorando, diciamo, tant’è vero che nel weekend ha partecipato ad un evento che assicurava ai giovani piloti l’accesso a un programma finalizzato proprio alla loro crescita. Ma procediamo con ordine e iniziamo col dire che siamo a Leeds, in Alabama, dove nel fine settimana si sono corsi i round 4 e 5 del campionato USF Juniors.

La serie, introdotta nel 2022, ha come cornice il Barber Motorsports Park e come obiettivo, invece, quello di proiettare i piloti verso il primo step della Road to Indy, che altro non è che un programma di sviluppo che assegna delle borse di studio utili per raggiungere la 500 Miglia di Indianapolis e la IndyCar Series. Proprio in questo contesto, però, alla su citata Ava Dobson è successo qualcosa di incredibilmente spaventoso.

Incidente in Alabama, impatto violentissimo: ecco cosa è accaduto

La ragazza correva lungo la pista quando, all’improvviso, c’è stato un impatto violentissimo: non è riuscita ad evitare, suo malgrado, lo scontro frontale con una vettura che marciava controsenso.

Alla guida della stessa c’era Bruno Ribeiro che, come facilmente intuibile, ha perso il controllo della sua auto per via dell’alta velocità. Nel mezzo di un tratto di pista in salita, si è ritrovato testacoda e non è riuscito in alcun modo ad evitare quello che è accaduto immediatamente dopo. Molti piloti sono riusciti a bypassare la sua vettura, mentre Ava Dobson, che non si era accorta di niente, non ha potuto fare alcunché: la monoposto del team Jay Howard Development ha colpito, quindi, l’auto di Ribeiro, nonostante la frenata disperata al fotofinish.

Brutal onboard of Ava Dobson’s view of the USF Juniors crash. Absolutely nothing could be done here#USFJuniors #INDYBHM pic.twitter.com/ZD6YP3KKO8 — Hickey (@Hickey93) April 26, 2024

Fortunatamente, il sistema di protezione della testa dei piloti, meglio noto come Halo, ha scongiurato il peggio, evitando che la ruota anteriore sinistra tornasse nell’abitacolo. Il che ha spinto il team di Ribeiro, DEForce Racing, a lodare i progressi compiuti sul fronte della sicurezza negli sport motoristici: “Oggi proviamo un travolgente senso di gratitudine per l’instancabile lavoro svolto per rendere le auto da corsa più sicure”.