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Roma-Bayer Leverkusen, le scelte ufficiali di De Rossi e Xabi Alonso

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Alle 21 ci sarà il calcio d’inizio della sfida tra Roma e Bayer Leverkusen, andata della semifinale di Europa League. In chiave formazione 4-3-3 per De Rossi con Lukaku, Dybala ed El-Shaarawy. Xabi Alonso, invece, propone il 3-4-3 dinamico e verticale.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Andrich, Xhaka, Hincapié; Wirtz, Adli, Grimaldo.

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