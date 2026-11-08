Gasperini inizia a pensare allo Scudetto: “Se l’Inter rallenta un po’…”

Al termine della vittoriosa sfida di campionato contro il Sassuolo, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky nel postpartita, menzionando tra i vari argomenti la corsa allo Scudetto e le imminenti sfide tra Inter e Como e tra Napoli e Lazio: “Se firmerei per il secondo posto? No, questo campionato è bello da giocare. Non so cosa saremo capaci di fare.

Ancora Gasperini: “L’Inter è la più accreditata, per tutto il resto ce la possiamo giocare come tutte le altre che sono davanti. Io la Lazio la metto tra quelle. Se l’Inter sbaglia un po’, tutte se la possono giocare. E domani siamo tutti lì sul trespolo come i gufi (ride, ndr)”.