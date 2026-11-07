Serie A, il Bologna vince il derby: ko tra le polemiche per il Parma

Termina 1-2 per il Bologna il derby contro il Parma. Gara viziata dal rosso per Ndiaye assegnato con il VAR che ha reso furioso Alberto Gilardino.

9 sul cronometro e Parma in 10. Contatto Ndiaye-Odgaard, trattenuta del calciatore del Parma rivista al VAR e punita con il rosso. Polemica di Gilardino per una contemporanea trattenuta di Odgaard non fatta vedere dal VAR all’arbitro. Al 53′ passa il Bologna. Assist di Cambiaghi e colpo di testa di Theate, con la palla che finisce in porta. Al 72′ rigore per il Bologna, fallo di El Bilal Touré. Dal dischetto il subentrato Orsolini non sbaglia 2-0. Al 81′ altro rigore concesso con il VAR. Questa volta al Parma. Fallo di Vitik. Dal dischetto Sierro batte Skorupski.

Parma, le parole di Gilardino

Sull’espulsione di Ndiaye che ha rovinato subito la partita: “Sono abbastanza arrabbiato ma non sono molto lucido per vedere chiaramente gli episodi. Mi soffermerei sulla prestazione. Questa sconfitta ci deve dare forza per il futuro. Se l’atteggiamento è questo, sono sicuro che ci toglieremo soddisfazioni. Giocare 90 minuti in dieci non è semplice ma abbiamo tenuto bene il campo. Abbiamo avuto un occasione incredibile con Touré. Abbiamo riaperto la partita e con un pizzico di fortuna la partita poteva cambiare“.