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Serie A, probabili formazioni 11ª giornata: tutte le ultime, titolari, ballottaggi e indisponibili

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Dieci partite e venti squadre in campo nell’undicesimo turno di Serie A. Ad aprire il quadro è stata Venezia-Udinese, successo per 2-1 dei primi e si chiuderà domenica sera con Fiorentina-Juventus. Riflettori su Napoli-Lazio, Genoa-Milan e Inter-Como: ecco tutte le probabili formazioni, con moduli, ballottaggi e assenze.

La Serie A si prepara a vivere l’11ª giornata del campionato 2026/27. Un turno ricco di appuntamenti interessanti, con diverse sfide importanti per la classifica e numerose situazioni da monitorare in vista delle scelte degli allenatori.

L’esultanza di Cesc Fabregas, allenatore del Como
L’allenatore del Como Cesc Fabregas (Fonte immagini YouTube)

Ecco il quadro completo delle venti squadre.

CAGLIARI-FROSINONE – Sabato 7 novembre, ore 15:00

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Deiola, Kofler, Rodriguez; Romano, Winks, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy. Allenatore: Pisacane.

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Birligea. Allenatore: Alvini.

Ballottaggi Cagliari: nessuno segnalato.

Ballottaggi Frosinone: Bracaglia-Terzic, Cittadini-Monterisi, Birligea-Bobcek.

Indisponibili Cagliari: Felici, Idrissi, Fadera, Nzola, Aurelio, Mina.

Indisponibili Frosinone: Grillitsch, Raimondo.

Il Cagliari deve fare i conti con diverse assenze, soprattutto sulle corsie esterne. Pisacane potrebbe adattare Rodriguez sulla fascia sinistra. Nel Frosinone è aperta la competizione per una maglia in difesa e in attacco, dove Birligea parte favorito su Bobcek.

TORINO-LECCE – Sabato 7 novembre, ore 15:00

TORINO (4-4-2): Perri; Belghali, Coco, Ismajli, Comuzzo; Vlasic, Bragança, Fitz-Jim, Cacciamani; Adams, Simeone. Allenatore: Abate.

LECCE (3-5-1-1): Falcone; Siebert, Gaspar, Tiago Gabriel; Veiga, Coulibaly, Ngom, Maleh, Gallo; Gandelman; Stulic. Allenatore: Di Francesco.

Ballottaggi Torino: Bragança-Ilkhan, Fitz-Jim-Gineitis.

Ballottaggi Lecce: Maleh-Kaba, Gaspar-Fatah, Gandelman-N’Dri.

Indisponibili Torino: Israel, Fortini, Rodríguez, Mandragora.

Indisponibili Lecce: Berisha, Pierotti, Ilic, Monteiro.

Abate sembra intenzionato a confermare la coppia offensiva Adams-Simeone. Nel Lecce, Di Francesco ritrova Gaspar e Coulibaly, mentre il recupero di Geubbels amplia le alternative offensive. Possibile anche il passaggio alla difesa a tre.

PARMA-BOLOGNA – Sabato 7 novembre, ore 18:00

PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Romero, Lontani. Allenatore: Gilardino.

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Amondarain, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi. Allenatore: Palladino.

Ballottaggi Parma: Daffara-Corvi, Lontani-Touré.

Ballottaggi Bologna: Odgaard-Dovbyk, Cambiaghi-Mbangula, Amondarain-Zortea.

Indisponibili Parma: Bernabé, Drobnic.

Indisponibili Bologna: Holm, Enem, De Silvestri.

Gilardino dovrebbe rilanciare Romero dal primo minuto dopo la vittoria di Bergamo. Nel Bologna recupera Piccoli, destinato inizialmente alla panchina. Palladino deve ancora sciogliere alcuni dubbi sulle corsie esterne e in attacco.

ROMA-SASSUOLO – Sabato 7 novembre, ore 20:45

ROMA (3-4-2-1): Vasquez; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Malen. Allenatore: Gasperini.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Caleta-Car, Idzes, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Dominguez, Esposito, Laurienté. Allenatore: Aquilani.

Ballottaggi Roma: Molina-Lulli, Ghilardi-Mancini, Mora-De Roon, Malen-Castro.

Ballottaggi Sassuolo: Walukiewicz-Van der Brempt, Bakola-Adzic, Caleta-Car-Candè.

Indisponibili Roma: Svilar, Koné, Pellegrini, Dybala, Rensch, Gollini.

Indisponibili Sassuolo: Ismaël Koné, Boloca, Leysen, Paz, Skjellerup, Berardi.

Gasperini deve fare i conti con diverse assenze, soprattutto nel reparto offensivo. Dybala, Koné e Gollini difficilmente recupereranno per la partita. Nel Sassuolo torna Thorstvedt, mentre Berardi non sarà disponibile.

NAPOLI-LAZIO – Domenica 8 novembre, ore 12:30

NAPOLI (3-5-1-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Lang; De Bruyne; Hojlund. Allenatore: Allegri.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. Allenatore: Gattuso.

Ballottaggi Napoli: Lang-Vergara, Gilmour-Giovane.

Ballottaggi Lazio: Tavares-Pedraza.

Indisponibili Napoli: Buongiorno, Favasuli, David Neres, Alisson Santos, Badiashile, Spinazzola, Lobotka, Di Lorenzo, Olivera.

Indisponibili Lazio: Gudmundsson, Zaccagni.

Allegri deve ridisegnare il Napoli dopo il pesante ko in Champions League contro il Porto e le nuove assenze. Hojlund e Rrahmani sono pronti a tornare dal primo minuto. Nella Lazio resta da valutare Tavares, mentre Zaccagni non sarà disponibile: al suo posto dovrebbe giocare Noslin.

MONZA-ATALANTA – Domenica 8 novembre, ore 15:00

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Akinsanmiro, Foe Ondoa, Mangas; Mota, Robinson; Varela. Allenatore: Juric.

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Obric, Bernasconi; Ederson, Pasalic; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. Allenatore: Sarri.

Ballottaggi Monza: Foe Ondoa-Colombo, Robinson-Zeballos.

Ballottaggi Atalanta: Pasalic-Elmas.

Indisponibili Monza: Pessina, Ziólkowski, Maye, Folorunsho.

Indisponibili Atalanta: Hien, Kossounou, Pompei, Kessie, Raspadori, Kolasinac, Bellanova, Kristensen, Gaetano.

Juric ritrova Ngonge e valuta le soluzioni offensive per affrontare la sua ex squadra. Situazione decisamente più complicata per Sarri, che deve gestire una vera emergenza infortuni. In attacco Krstovic è favorito dopo il gol segnato in Conference League.

GENOA-MILAN – Domenica 8 novembre, ore 15:00

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Baldanzi, Frendrup, Traorè, El Shaarawy; Colombo, Osmajic. Allenatore: De Rossi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Estupinan; Musah, Modric; Moreira, Rabiot, Pulisic; Ramos. Allenatore: Amorim.

Ballottaggi Genoa: Baldanzi-Wiafe, Colombo-Vitinha.

Ballottaggi Milan: nessuno segnalato.

Indisponibili Genoa: Nuredini.

Indisponibili Milan: Saelemaekers, Pietro Terracciano, Gabbia, Chukwueze, Loftus-Cheek, Tomori, Pavlovic da valutare.

De Rossi dovrebbe confermare diversi elementi dopo il successo esterno contro il Lecce. Nel Milan sono attese rotazioni dopo l’impegno europeo: dal primo minuto dovrebbero tornare Gila, Moreira, Modric e Pulisic. Da valutare Pavlovic, mentre Chukwueze resterà fuori a lungo dopo l’intervento all’anca.

INTER-COMO – Domenica 8 novembre, ore 18:00

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu.

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

Ballottaggi Inter: Sucic-Zielinski, Spence-Diouf, Dimarco-Carlos Augusto, Esposito-Bonny.

Ballottaggi Como: Butez-Sanchez, Baturina-Caqueret.

Indisponibili Inter: Lautaro Martinez, Luis Henrique.

Indisponibili Como: Diao, Rodríguez, Kean, Addai, Chalobah da valutare.

Chivu ritrova Bastoni dopo la squalifica e può contare anche sui recuperati Stones e Jones, entrambi candidati inizialmente alla panchina. Il tecnico nerazzurro dovrebbe confermare Dimarco e Pio Esposito dal primo minuto dopo il successo europeo contro il Feyenoord.

Fabregas, reduce dalla vittoria contro il Lens, punta a confermare gran parte della formazione vista in Champions League.

FIORENTINA-JUVENTUS – Domenica 8 novembre, ore 20:45

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Allenatore: Vanoli.

JUVENTUS (4-4-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Alajbegovic; Kolo Muani, Woltemade. Allenatore: Spalletti.

Ballottaggi Fiorentina: Fagioli-Oulai, Brescianini-Gonçalves.

Ballottaggi Juventus: Koopmeiners-Sarr, McKennie-Gatti.

Indisponibili Fiorentina: Parisi, Ranieri, Pongracic, Atta.

Indisponibili Juventus: Yildiz, Thuram, Locatelli, Grabara, Çelik, González.

Vanoli dovrebbe confermare gran parte della formazione che ha ottenuto il successo a Reggio Emilia. Ranieri resta in dubbio, mentre a centrocampo è aperto il ballottaggio tra Fagioli e Oulai.

Nella Juventus, Spalletti deve valutare le condizioni di McKennie, uscito acciaccato dalla partita contro il Napoli. Possibile conferma del 4-4-2 con Alajbegovic sulla corsia sinistra.

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