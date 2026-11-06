Serie A, probabili formazioni 11ª giornata: tutte le ultime, titolari, ballottaggi e indisponibili

Dieci partite e venti squadre in campo nell’undicesimo turno di Serie A. Ad aprire il quadro è stata Venezia-Udinese, successo per 2-1 dei primi e si chiuderà domenica sera con Fiorentina-Juventus. Riflettori su Napoli-Lazio, Genoa-Milan e Inter-Como: ecco tutte le probabili formazioni, con moduli, ballottaggi e assenze.

La Serie A si prepara a vivere l’11ª giornata del campionato 2026/27. Un turno ricco di appuntamenti interessanti, con diverse sfide importanti per la classifica e numerose situazioni da monitorare in vista delle scelte degli allenatori.

Ecco il quadro completo delle venti squadre.

CAGLIARI-FROSINONE – Sabato 7 novembre, ore 15:00

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Deiola, Kofler, Rodriguez; Romano, Winks, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy. Allenatore: Pisacane.

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Birligea. Allenatore: Alvini.

Ballottaggi Cagliari: nessuno segnalato.

Ballottaggi Frosinone: Bracaglia-Terzic, Cittadini-Monterisi, Birligea-Bobcek.

Indisponibili Cagliari: Felici, Idrissi, Fadera, Nzola, Aurelio, Mina.

Indisponibili Frosinone: Grillitsch, Raimondo.

Il Cagliari deve fare i conti con diverse assenze, soprattutto sulle corsie esterne. Pisacane potrebbe adattare Rodriguez sulla fascia sinistra. Nel Frosinone è aperta la competizione per una maglia in difesa e in attacco, dove Birligea parte favorito su Bobcek.

TORINO-LECCE – Sabato 7 novembre, ore 15:00

TORINO (4-4-2): Perri; Belghali, Coco, Ismajli, Comuzzo; Vlasic, Bragança, Fitz-Jim, Cacciamani; Adams, Simeone. Allenatore: Abate.

LECCE (3-5-1-1): Falcone; Siebert, Gaspar, Tiago Gabriel; Veiga, Coulibaly, Ngom, Maleh, Gallo; Gandelman; Stulic. Allenatore: Di Francesco.

Ballottaggi Torino: Bragança-Ilkhan, Fitz-Jim-Gineitis.

Ballottaggi Lecce: Maleh-Kaba, Gaspar-Fatah, Gandelman-N’Dri.

Indisponibili Torino: Israel, Fortini, Rodríguez, Mandragora.

Indisponibili Lecce: Berisha, Pierotti, Ilic, Monteiro.

Abate sembra intenzionato a confermare la coppia offensiva Adams-Simeone. Nel Lecce, Di Francesco ritrova Gaspar e Coulibaly, mentre il recupero di Geubbels amplia le alternative offensive. Possibile anche il passaggio alla difesa a tre.

PARMA-BOLOGNA – Sabato 7 novembre, ore 18:00

PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Romero, Lontani. Allenatore: Gilardino.

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Amondarain, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi. Allenatore: Palladino.

Ballottaggi Parma: Daffara-Corvi, Lontani-Touré.

Ballottaggi Bologna: Odgaard-Dovbyk, Cambiaghi-Mbangula, Amondarain-Zortea.

Indisponibili Parma: Bernabé, Drobnic.

Indisponibili Bologna: Holm, Enem, De Silvestri.

Gilardino dovrebbe rilanciare Romero dal primo minuto dopo la vittoria di Bergamo. Nel Bologna recupera Piccoli, destinato inizialmente alla panchina. Palladino deve ancora sciogliere alcuni dubbi sulle corsie esterne e in attacco.

ROMA-SASSUOLO – Sabato 7 novembre, ore 20:45

ROMA (3-4-2-1): Vasquez; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Malen. Allenatore: Gasperini.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Caleta-Car, Idzes, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Dominguez, Esposito, Laurienté. Allenatore: Aquilani.

Ballottaggi Roma: Molina-Lulli, Ghilardi-Mancini, Mora-De Roon, Malen-Castro.

Ballottaggi Sassuolo: Walukiewicz-Van der Brempt, Bakola-Adzic, Caleta-Car-Candè.

Indisponibili Roma: Svilar, Koné, Pellegrini, Dybala, Rensch, Gollini.

Indisponibili Sassuolo: Ismaël Koné, Boloca, Leysen, Paz, Skjellerup, Berardi.

Gasperini deve fare i conti con diverse assenze, soprattutto nel reparto offensivo. Dybala, Koné e Gollini difficilmente recupereranno per la partita. Nel Sassuolo torna Thorstvedt, mentre Berardi non sarà disponibile.

NAPOLI-LAZIO – Domenica 8 novembre, ore 12:30

NAPOLI (3-5-1-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Lang; De Bruyne; Hojlund. Allenatore: Allegri.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. Allenatore: Gattuso.

Ballottaggi Napoli: Lang-Vergara, Gilmour-Giovane.

Ballottaggi Lazio: Tavares-Pedraza.

Indisponibili Napoli: Buongiorno, Favasuli, David Neres, Alisson Santos, Badiashile, Spinazzola, Lobotka, Di Lorenzo, Olivera.

Indisponibili Lazio: Gudmundsson, Zaccagni.

Allegri deve ridisegnare il Napoli dopo il pesante ko in Champions League contro il Porto e le nuove assenze. Hojlund e Rrahmani sono pronti a tornare dal primo minuto. Nella Lazio resta da valutare Tavares, mentre Zaccagni non sarà disponibile: al suo posto dovrebbe giocare Noslin.

MONZA-ATALANTA – Domenica 8 novembre, ore 15:00

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Akinsanmiro, Foe Ondoa, Mangas; Mota, Robinson; Varela. Allenatore: Juric.

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Obric, Bernasconi; Ederson, Pasalic; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. Allenatore: Sarri.

Ballottaggi Monza: Foe Ondoa-Colombo, Robinson-Zeballos.

Ballottaggi Atalanta: Pasalic-Elmas.

Indisponibili Monza: Pessina, Ziólkowski, Maye, Folorunsho.

Indisponibili Atalanta: Hien, Kossounou, Pompei, Kessie, Raspadori, Kolasinac, Bellanova, Kristensen, Gaetano.

Juric ritrova Ngonge e valuta le soluzioni offensive per affrontare la sua ex squadra. Situazione decisamente più complicata per Sarri, che deve gestire una vera emergenza infortuni. In attacco Krstovic è favorito dopo il gol segnato in Conference League.

GENOA-MILAN – Domenica 8 novembre, ore 15:00

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Baldanzi, Frendrup, Traorè, El Shaarawy; Colombo, Osmajic. Allenatore: De Rossi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Estupinan; Musah, Modric; Moreira, Rabiot, Pulisic; Ramos. Allenatore: Amorim.

Ballottaggi Genoa: Baldanzi-Wiafe, Colombo-Vitinha.

Ballottaggi Milan: nessuno segnalato.

Indisponibili Genoa: Nuredini.

Indisponibili Milan: Saelemaekers, Pietro Terracciano, Gabbia, Chukwueze, Loftus-Cheek, Tomori, Pavlovic da valutare.

De Rossi dovrebbe confermare diversi elementi dopo il successo esterno contro il Lecce. Nel Milan sono attese rotazioni dopo l’impegno europeo: dal primo minuto dovrebbero tornare Gila, Moreira, Modric e Pulisic. Da valutare Pavlovic, mentre Chukwueze resterà fuori a lungo dopo l’intervento all’anca.

INTER-COMO – Domenica 8 novembre, ore 18:00

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu.

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

Ballottaggi Inter: Sucic-Zielinski, Spence-Diouf, Dimarco-Carlos Augusto, Esposito-Bonny.

Ballottaggi Como: Butez-Sanchez, Baturina-Caqueret.

Indisponibili Inter: Lautaro Martinez, Luis Henrique.

Indisponibili Como: Diao, Rodríguez, Kean, Addai, Chalobah da valutare.

Chivu ritrova Bastoni dopo la squalifica e può contare anche sui recuperati Stones e Jones, entrambi candidati inizialmente alla panchina. Il tecnico nerazzurro dovrebbe confermare Dimarco e Pio Esposito dal primo minuto dopo il successo europeo contro il Feyenoord.

Fabregas, reduce dalla vittoria contro il Lens, punta a confermare gran parte della formazione vista in Champions League.

FIORENTINA-JUVENTUS – Domenica 8 novembre, ore 20:45

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Allenatore: Vanoli.

JUVENTUS (4-4-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Alajbegovic; Kolo Muani, Woltemade. Allenatore: Spalletti.

Ballottaggi Fiorentina: Fagioli-Oulai, Brescianini-Gonçalves.

Ballottaggi Juventus: Koopmeiners-Sarr, McKennie-Gatti.

Indisponibili Fiorentina: Parisi, Ranieri, Pongracic, Atta.

Indisponibili Juventus: Yildiz, Thuram, Locatelli, Grabara, Çelik, González.

Vanoli dovrebbe confermare gran parte della formazione che ha ottenuto il successo a Reggio Emilia. Ranieri resta in dubbio, mentre a centrocampo è aperto il ballottaggio tra Fagioli e Oulai.

Nella Juventus, Spalletti deve valutare le condizioni di McKennie, uscito acciaccato dalla partita contro il Napoli. Possibile conferma del 4-4-2 con Alajbegovic sulla corsia sinistra.