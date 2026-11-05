Nations League, Mancini sorprende ancora: i convocati dell’Italia

Dopo le sue prime 4 gare in Nazionale, Roberto Mancini ha diramato la lista per le due successive con l’Italia contro Belgio e Francia.

Tantissime sorprese per Roberto Mancini, nessuna però in porta. I 3 sono Donnarumma, Vicario e Carnesecchi. In difesa dopo il forfait dell’altra volta tornano Dimarco e Palestra. Grandi chance per Ahanor e Ghilardi ma non solo. A centrocampo il nome che sorprende è quello di Riccardo Cassano, centrocampista del Como primavera. Prima convocazione anche per Simone Lontani del Parma. In attacco prima convocazione per Cisse del Milan e Liberali del Como.

Italia, i convocati di Mancini

Portieri: Donnarumma, Vicario, Carnesecchi.

Difensori: Ahanor, Bastoni, Calafiori, Dimarco, Ghilardi, Kayode, Mancini, Palestra, Scalvini.

Centrocampisti: Barella, Cassano, Doumbia, Fagioli, Frattesi, Lontani, Pisilli, Ricci, Romano, Tonali.

Attaccanti: Cambiaghi, Cisse, Pio Esposito, Sebastiano Esposito, Koleosho, Liberali, Scamacca, Vergara, Zaniolo.