Lorenzo Musetti firma un’impresa straordinaria al Masters 1000 di Parigi: il tennista italiano batte Alexander Zverev, nuovo numero 1 del ranking ATP, con il punteggio di 7-6(5), 6-2 e conquista gli ottavi di finale. Una prestazione di altissimo livello che conferma il grande momento del carrarino.

Una vittoria pesantissima, arrivata contro uno degli avversari più forti del circuito e proprio nel giorno del suo debutto da numero 1 del mondo. Alexander Zverev si presentava a Parigi con i riflettori puntati addosso, ma ha trovato sulla propria strada un Musetti ispiratissimo, capace di mettere in difficoltà il tedesco con un tennis ricco di variazioni, qualità e personalità.

Musetti-Zverev, rimonta spettacolare nel tie-break

Il primo set è stato combattuto, con Zverev intenzionato a imporre il proprio gioco attraverso il servizio e la potenza da fondo campo. Musetti, però, ha risposto con il suo repertorio tecnico, alternando rovesci in back, accelerazioni e improvvise palle corte.

Il momento decisivo è arrivato nel tie-break. L’azzurro si è ritrovato sotto 2-5, ma non ha perso lucidità: ha cambiato marcia, conquistando cinque punti consecutivi e chiudendo il parziale 7-6(5) dopo 64 minuti di gioco.

Una rimonta che ha cambiato completamente l’inerzia dell’incontro.

Secondo set senza storia: Zverev non trova risposte

Nel secondo parziale Musetti ha preso definitivamente il controllo. Il carrarino ha strappato subito il servizio al tedesco, portandosi sul 3-1 e continuando a mettere in mostra un tennis brillante e imprevedibile.

Zverev ha provato a reagire, ma non è riuscito a trovare le contromisure. Le variazioni dell’italiano hanno mandato fuori ritmo il nuovo numero 1 del mondo, sempre più in difficoltà negli scambi.

Il secondo break ha portato Musetti sul 5-2, prima della chiusura con un ace che ha certificato il successo per 6-2. Una prova di grande maturità, impreziosita da colpi spettacolari e da una gestione impeccabile dei momenti importanti.

Agli ottavi c’è Luca Van Assche: Musetti vuole continuare a sognare

Con questa vittoria Lorenzo Musetti accede agli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi, dove affronterà il francese Luca Van Assche.

Il successo contro Zverev rappresenta un’altra conferma della crescita dell’azzurro, protagonista di un finale di stagione in grande ripresa dopo i problemi fisici che avevano condizionato il suo 2026.

Per il carrarino si apre ora una nuova opportunità: continuare la corsa nel torneo parigino e dimostrare che il suo tennis può mettere in difficoltà anche i primissimi giocatori del ranking mondiale.