Como, il probabile undici anti-Lens: trequarti confermata

Il Como sarà di scena questa sera sul campo del Lens: l’obiettivo della squadra di Fabregas è quello di uscire dalla Francia con un risultato positivo per dare continuità in vista dei prossimi appuntamenti.

In chiave formazione, Fabregas è pronto a schierare Couto e Valle nelle vesti di terzini, con Ramon e Kempf al centro della retroguardia. In mediana pronti ad agire Milla e Perrone, con la linea dei trequartisti composta da Da Cunha, Baturina e Paz alle spalle di Douvikas.

Lens (3-4-2-1): Risser; Aguilar, Baidoo, Todibo; Abdulhamid, Cuisance, Haidara, Udol; Thauvin, Hazard, Ivanovic.

Como (4-2-3-1) – Butez; Couto, Ramón, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas.