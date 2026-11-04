La reazione dell’Inter è arrivata e i nerazzurri hanno conquistato una vittoria importantissima a Rotterdam sul campo di un Feyenoord che ha incassato sin dall’inizio della partita i colpi dei nerazzurri. La squadra di Chivu questa volta non ha sbagliato l’approccio, riuscendo a indirizzare con istanza immediata la gara. E dopo l’acuto contro lo Shakhtar, ecco che il Biscione ha dato continuità di risultati, riscattando il brutto ko del derby di sabato scorso.

Adesso, prima della sosta, c’è ancora l’appuntamento di campionato contro il Como. Una sfida particolarmente indicativa per le ambizioni di entrambe le formazioni. Il derby sembra essere già un lontano ricordo. L’Inter è ripartita con forza, e vuole farlo anche in campionato.