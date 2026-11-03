Inter, Bisseck dopo il Feyenoord: “Risposta giusta, siamo una squadra fortissima”

L’Inter riparte in Champions League dopo la sconfitta nel derby. Il successo per 3-0 sul Feyenoord restituisce fiducia ai nerazzurri e Yann Bisseck, protagonista anche con un gol, sottolinea il valore della reazione della squadra. Intervistato da Sky Sport al termine della partita, il difensore tedesco ha parlato della prestazione e dell’importanza di restare uniti.

Bisseck: “Bello aiutare la squadra e reagire così”

Il difensore nerazzurro ha commentato la vittoria e la sua esultanza dopo la rete arrivata in apertura: “Risposta giusta. Ho esultato come mi è venuto in mente, non ero preparato dopo otto minuti. Fare gol è sempre bello, come aiutare la squadra e reagire così dopo una brutta sconfitta”.

Una serata positiva per Bisseck, che al contributo difensivo ha aggiunto una rete nel successo europeo della formazione di Cristian Chivu.

“Non è importante quello che dice la gente”

Alla domanda sul significato del risultato dopo il derby, Bisseck ha ribadito la fiducia nelle qualità del gruppo: “Il calcio è così, non vogliamo perdere mai ma a volte succede. Oggi abbiamo fatto bene, per noi non è importante quello che dice la gente. Restiamo uniti, siamo sulla strada giusta, ci sono cose da migliorare ma siamo una squadra fortissima”.

Il tedesco riconosce dunque i margini di crescita dell’Inter, ma indica nella compattezza della squadra la strada da seguire per affrontare i prossimi impegni.

L’unità del gruppo e la battuta sul gol

Bisseck si è soffermato anche sull’importanza del confronto tra compagni: “È sempre importante, dobbiamo stare uniti perché la stagione è lunga e siamo solo all’inizio. Dobbiamo continuare così, possiamo fare grandi cose”.

In chiusura, spazio a una battuta sulla rete segnata al Feyenoord. A chi gli ha chiesto se fosse il suo gol più bello, il difensore ha risposto: “No”. E alla successiva domanda sull’eventuale ingresso nella sua top 5 personale, ha aggiunto: “No, nella top 7”.