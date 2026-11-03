Marotta fa chiarezza sull’Inter: «Nel gruppo non ci sono mele marce». Rinnovi e Icardi, tutta la verità

Beppe Marotta interviene prima di Feyenoord-Inter e affronta i temi più delicati del momento nerazzurro: il clima nello spogliatoio dopo il derby, i rinnovi contrattuali e la possibilità di un ritorno di Mauro Icardi.

Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida di Champions League contro il Feyenoord. Diversi gli argomenti affrontati dal dirigente nerazzurro, che ha voluto fare chiarezza soprattutto sulla situazione interna alla squadra dopo la sconfitta nel derby contro il Milan.

Marotta difende il gruppo: nessuna mela marcia nello spogliatoio

Il primo tema affrontato riguarda il confronto tra Cristian Chivu e i giocatori dopo il derby. Marotta ha ribadito la fiducia nella squadra, sottolineando la solidità del gruppo e la necessità di continuare a lavorare per raggiungere gli obiettivi stagionali.

«Il gruppo è sano, non ci sono mele marce», ha dichiarato il presidente nerazzurro.

Marotta ha inoltre ricordato il rendimento complessivo della squadra in campionato, evidenziando un dato significativo: nelle ultime 40 partite di Serie A l’Inter ha perso soltanto tre volte, tutte contro il Milan.

Il dirigente ha poi parlato delle ambizioni europee, riconoscendo le difficoltà della Champions League e l’importanza di imparare dagli errori commessi nella precedente stagione. L’obiettivo resta quello di competere ai massimi livelli e provare a raggiungere una vetta che presenta numerose insidie.

Rinnovi Inter, Marotta tranquillizza i tifosi: la situazione di Calhanoglu e Dimarco

Spazio anche alla questione dei contratti. Marotta ha escluso situazioni di particolare preoccupazione all’interno della società, spiegando che l’Inter sta gestendo la questione con serenità.

«Non siamo in una situazione di ansia», ha precisato il presidente.

L’unico giocatore attualmente in scadenza di contratto è Hakan Calhanoglu, con il quale la società mantiene un ottimo rapporto.

Diversa la situazione di Federico Dimarco. L’Inter ha già esercitato la clausola che consente di prolungare il contratto fino al 2028 e, nel corso della stagione, è previsto un ulteriore confronto per arrivare a un nuovo accordo.

Marotta ha sottolineato la volontà del giocatore di proseguire la propria avventura in nerazzurro e la soddisfazione della società per questa disponibilità. Il senso di appartenenza, secondo il presidente, deve rappresentare un valore fondamentale per il club.

Icardi-Inter, Marotta chiude al ritorno: non rientra nei piani

L’ultimo argomento riguarda Mauro Icardi e le indiscrezioni su un possibile ritorno dell’attaccante argentino a Milano.

Marotta ha risposto senza lasciare spazio a particolari interpretazioni. Il presidente ha spiegato di non avere conferme su un’eventuale proposta del giocatore, pur riconoscendo quanto Icardi abbia dato in passato alla società nerazzurra.

La posizione del club è comunque chiara: «Non rientra nei nostri piani».

Marotta ha escluso anche la necessità di intervenire sul mercato per acquistare un’altra punta. Le indisponibilità contemporanee di tre attaccanti vengono considerate una situazione legata alla casualità degli infortuni e non un problema strutturale della rosa.

Il presidente ha infine espresso fiducia nel lavoro di Cristian Chivu, sottolineando la capacità dell’allenatore di valorizzare i giocatori a disposizione.

L’Inter, dunque, continua a guardare avanti senza particolari allarmismi. La società difende il gruppo, lavora sui rinnovi e non considera il ritorno di Mauro Icardi una possibilità concreta.