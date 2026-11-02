Gasperini lancia la Roma: «Tutti hanno diritto a sognare». Ma a Manchester non sarà una passeggiata

La Roma arriva a Manchester con entusiasmo, ambizioni e la voglia di continuare a sorprendere. Alla vigilia della sfida contro il Manchester United, Gian Piero Gasperini non nasconde le proprie aspettative, ma invita la squadra a mantenere alta la concentrazione. Old Trafford rappresenta uno degli scenari più affascinanti del calcio europeo e i giallorossi vogliono giocarsi le proprie possibilità senza timori reverenziali.

Il messaggio dell’allenatore è chiaro: «Tutti hanno diritto a sognare». Una frase che racconta bene lo spirito con cui la Roma si avvicina a questa partita. Sognare è legittimo, ma bisogna anche essere concreti. Gasperini preferisce concentrarsi sugli obiettivi immediati, a cominciare proprio dalla sfida contro gli inglesi.

Manchester United in difficoltà, ma Gasperini non si fida

Il momento dei Red Devils è complicato. I risultati non stanno arrivando e l’ambiente attraversa una fase di evidente difficoltà. Tuttavia, il tecnico giallorosso non vuole che la situazione degli avversari possa condizionare l’approccio della sua squadra.

Gasperini conosce il valore individuale dei giocatori dello United e sa quanto possa essere pericoloso affrontare una formazione ferita, soprattutto davanti al proprio pubblico.

L’allenatore ha sottolineato che il Manchester resta una squadra forte, con calciatori di assoluto livello e uno stadio capace di esercitare una pressione importante. Per questo motivo, la preparazione della Roma non cambierà: massimo rispetto per l’avversario e attenzione come se davanti ci fosse la migliore versione dei Red Devils.

Gasperini e l’emergenza a centrocampo: «Siamo contati»

Non mancano però i problemi in casa giallorossa. Il tecnico deve fare i conti con alcune assenze pesanti, soprattutto in mezzo al campo.

Pellegrini, Dybala e Koné sono indisponibili e la contemporanea assenza di giocatori importanti in reparti diversi sta complicando le rotazioni. Gasperini ha ammesso apertamente le difficoltà, spiegando che la squadra è costretta ad adattarsi in alcune situazioni.

«A centrocampo siamo contati», ha riconosciuto il tecnico, evidenziando una situazione che si trascina ormai da diverse partite.

La buona notizia è che i giocatori a disposizione stanno rispondendo con professionalità e disponibilità. L’allenatore spera di recuperare progressivamente gli indisponibili dopo la sosta, ma per Manchester dovrà affidarsi alle risorse attualmente disponibili.

De Roon protagonista: «Vogliamo dare continuità»

In conferenza stampa insieme a Gasperini c’era anche Marten De Roon, giocatore che conosce bene il calcio dell’allenatore e che sta ritrovando condizione e continuità.

Il centrocampista olandese ha espresso grande stima per il tecnico, sottolineandone la capacità di trasmettere intensità, organizzazione e una precisa identità tattica.

De Roon ha parlato anche della crescita della Roma, evidenziando la volontà del gruppo di dare continuità alle prestazioni e di affrontare le grandi squadre senza rinunciare alla propria filosofia offensiva.

Resta anche il ricordo della sfida contro il Real Madrid, nella quale, secondo il centrocampista, è mancata soprattutto la maturità necessaria per gestire alcuni momenti della partita.

Un’esperienza dalla quale la squadra deve imparare.

Old Trafford, il sogno della Roma passa da una grande prestazione

La trasferta inglese rappresenta un banco di prova importante per il progetto di Gasperini. La Roma ha dimostrato di poter giocare un calcio offensivo, aggressivo e spettacolare, ma adesso deve confermare la propria crescita anche in uno degli stadi più prestigiosi del mondo.

Il Manchester United attraversa un momento difficile, ma resta un avversario da rispettare. E proprio questo è il messaggio che Gasperini vuole trasmettere ai suoi giocatori.

Nessuna paura, nessuna presunzione. La Roma deve andare a Manchester per giocarsi la partita, consapevole delle proprie qualità e dei propri limiti.

«Tutti hanno diritto a sognare», ha detto il tecnico. E stavolta il sogno giallorosso passa da Old Trafford.