Napoli, emergenza senza fine: Di Lorenzo e Olivera verso il forfait contro il Porto. Allegri perde altri titolari

La sconfitta contro la Juventus non è l’unica brutta notizia per il Napoli. La trasferta di Torino lascia in eredità anche nuovi problemi fisici, con Massimiliano Allegri costretto a fare i conti con una situazione infermeria sempre più complicata. In vista della delicata sfida di Champions League contro il Porto, in programma mercoledì alle 21, gli azzurri rischiano di perdere altri due titolari: Giovanni Di Lorenzo e Mathias Olivera.

Una situazione che preoccupa inevitabilmente lo staff tecnico, soprattutto considerando il calendario e le difficoltà che la squadra sta attraversando in questa fase della stagione.

Di Lorenzo e Olivera, attesa per gli esami

Entrambi i difensori sono stati costretti ad abbandonare anticipatamente la partita contro la Juventus. Il capitano azzurro aveva accusato un problema agli adduttori, mentre Olivera si è fermato nel finale della gara.

Il Napoli ha comunicato che i due calciatori sono rientrati in città per sottoporsi a controlli diagnostici. Soltanto gli esami potranno chiarire l’entità dei rispettivi problemi e stabilire i tempi di recupero.

La loro presenza contro il Porto appare dunque fortemente a rischio. Per Allegri si tratterebbe di due assenze pesanti, considerando l’importanza di entrambi negli equilibri difensivi della squadra.

Hojlund e Milinkovic-Savic, lavoro personalizzato

Le notizie non sono particolarmente rassicuranti nemmeno per quanto riguarda Rasmus Hojlund e Vanja Milinkovic-Savic.

I due giocatori, già indisponibili contro la Juventus, hanno svolto una seduta di allenamento differenziata. Lo staff medico proverà a recuperarli in vista dell’impegno europeo, ma la loro disponibilità resta da verificare.

Allegri spera soprattutto di ritrovare l’attaccante danese, fondamentale per garantire peso e profondità al reparto offensivo, e il portiere serbo, che potrebbe tornare a disposizione dopo il problema fisico accusato nei giorni scorsi.

Allegri deve fare i conti con un’infermeria sempre più affollata

Il problema è che i nuovi stop si aggiungono a una lista di indisponibili già particolarmente lunga. Le assenze stanno limitando le possibilità di scelta dell’allenatore, costretto a gestire energie e rotazioni con una rosa sempre più ridotta.

La sconfitta contro la Juventus ha lasciato ferite non soltanto sul piano del risultato, ma anche sotto il profilo fisico. Adesso il Napoli è chiamato a reagire immediatamente, perché la Champions League non concede pause e la trasferta in Portogallo rappresenta un appuntamento fondamentale.

Per Allegri sarà una corsa contro il tempo. Recuperare almeno una parte degli indisponibili potrebbe cambiare sensibilmente le possibilità di affrontare il Porto con una formazione competitiva.

Il Napoli cerca risposte sul campo, ma prima ancora aspetta quelle dell’infermeria. La stagione entra in una fase delicata e ogni nuovo infortunio rischia di pesare come un macigno.