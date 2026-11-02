Chivu carica l’Inter: «Siamo in corsa, domani sarà fondamentale». Feyenoord avvisato

L’Inter non vuole fermarsi e soprattutto non vuole lasciarsi condizionare dalla delusione del derby. La trasferta di Rotterdam contro il Feyenoord rappresenta un appuntamento fondamentale per il cammino europeo dei nerazzurri, chiamati a dare una risposta immediata dopo la sconfitta contro il Milan. Alla vigilia della sfida, Cristian Chivu si presenta in conferenza stampa con le idee chiare: la squadra è ancora pienamente in corsa e la partita di domani può avere un peso importante per il futuro in Champions League.

Il tecnico nerazzurro non sottovaluta le difficoltà dell’impegno. Il Feyenoord potrà contare sul sostegno di uno stadio particolarmente caldo, un ambiente capace di trascinare la squadra olandese e mettere pressione agli avversari. Un aspetto che Chivu conosce bene e che ha voluto sottolineare alla vigilia, chiedendo ai suoi giocatori attenzione, personalità e capacità di gestire i momenti più complicati della partita.

Chivu non cerca alibi: l’Inter deve reagire

Il messaggio dell’allenatore è soprattutto rivolto al gruppo. La sconfitta nel derby ha lasciato inevitabilmente qualche scoria, ma non deve compromettere le ambizioni nerazzurre. La stagione è ancora lunga e l’Inter ha la possibilità di dimostrare il proprio valore proprio attraverso una prestazione convincente in Europa.

«Siamo in corsa», è il concetto ribadito da Chivu, che considera fondamentale la sfida contro gli olandesi. Non è soltanto una questione di classifica, ma anche di mentalità: l’Inter deve ritrovare certezze, intensità e quella continuità che rappresenta una delle caratteristiche principali delle squadre che vogliono arrivare fino in fondo nelle competizioni europee.

Feyenoord, attenzione allo stadio e all’intensità

Chivu si aspetta una partita complicata. Il Feyenoord è una formazione che può mettere in difficoltà qualsiasi avversario, soprattutto quando riesce a sfruttare l’entusiasmo del proprio pubblico.

Il De Kuip sarà una componente importante della sfida. L’atmosfera di Rotterdam può diventare un fattore e i nerazzurri dovranno essere bravi a non farsi condizionare dalla pressione ambientale.

Serviranno organizzazione, attenzione difensiva e capacità di sfruttare gli spazi. L’Inter dovrà imporre il proprio gioco senza concedere occasioni agli avversari, evitando quegli errori che possono diventare decisivi in una partita di questo livello.

L’Inter cerca risposte dopo il derby

La trasferta olandese arriva in un momento delicato. Il ko contro il Milan ha riaperto qualche interrogativo, ma la Champions League offre immediatamente l’opportunità di voltare pagina.

Chivu vuole una squadra concentrata, capace di trasformare la delusione in energia positiva. Non sarà semplice, ma il gruppo ha esperienza e qualità per affrontare una serata europea di grande intensità.

A Rotterdam l’Inter si gioca molto più di tre punti: c’è da difendere il proprio percorso in Champions, ritrovare fiducia e dimostrare che la sconfitta nel derby non ha lasciato conseguenze.

Il messaggio di Chivu è chiaro: l’Inter è ancora in corsa. Adesso, però, servono i fatti.