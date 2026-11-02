GP Messico, oggi è storia: Kimi Antonelli è Campione del Mondo

Si è concluso il gran premio del Messico dove viene scritta la storia, Kimi Antonelli diventa campione del Mondo.

Nel gran premio del Messico è stata scritta la storia, Kimi Antonelli è diventato campione del Mondo e riporta un italiano a vincere il titolo dopo più di settant’anni. Il fenomeno della Mercedes ha chiuso terzo, dietro ad Hamilton secondo e Verstappen primo. Il miglior podio possibile per festeggiare un traguardo così storico.

Gp Messico, Antonelli è il campione del mondo più giovane di sempre

Nel gran premio del Messico appena concluso si è scritta la storia. Kimi Antonelli vince il titolo e diventa il campione del mondo di Formula 1 più giovane della storia battendo il record di Sebastian Vettel. Il pilota bolognese ha fatto un qualcosa di straordinario, al suo secondo anno nella massima categoria del motorsport ha alzato il titolo correndo con una tranquillità e una disinvoltura fuori dal comune e soprattutto con una velocità disarmante. Antonelli è il simbolo del talento italiano valorizzato all’estero, non scelto dalla Ferrari, fatto crescere in Mercedes per sostituire chi ha fatto la storia di questo sport soprattutto con quella scuderia. Prendere l’eredità di Hamilton sembrava una follia per tutti, ma non per Toto Wolff che lo ha scelto dandogli una fiducia incondizionata fino a farlo diventare una piccola macchina da guerra. Oggi si è scritta la storia, chissà se è solo l’inizio ma per il momento bisogna solo inchinarsi ad un bravo ragazzo dannatamente veloce e vincente.