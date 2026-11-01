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Lazio-Cagliari 2-1: Pinamonti completa la rimonta, Gattuso primo da solo

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La Lazio batte il Cagliari 2-1 all’Olimpico e conquista la vetta solitaria della Serie A. La squadra di Gennaro Gattuso risponde al vantaggio di Nzola con Isaksen e trova il gol decisivo all’83’ grazie a Pinamonti. I biancocelesti salgono a 28 punti dopo dieci giornate, tre in più dell’Inter, firmando la miglior partenza della propria storia.

Gennaro Gattuso, allenatore Lazio
Gennaro Gattuso, allenatore Lazio

Nzola porta avanti il Cagliari, Isaksen risponde

Il Cagliari sblocca la partita al 21’: Fadera riesce a mettere un pallone in area dalla linea di fondo e Nzola trova la deviazione che supera Mandas. La Lazio deve così inseguire, ma riesce a ristabilire l’equilibrio prima dell’intervallo.

Al 36’ Taylor accende l’azione con un colpo di tacco per Noslin, che serve Isaksen: il danese trova la conclusione vincente sotto la traversa per l’1-1. Gli ospiti provano a replicare con Fazzini, il cui destro a incrociare termina di poco fuori. Nel primo tempo Pisacane perde anche Fadera, sostituito da Kofler per un problema fisico.

Entra Pinamonti e decide la partita

Nella ripresa Gattuso deve rinunciare a Zaccagni per infortunio e inserisce Pinamonti, spostando Noslin sulla fascia. La Lazio cerca il vantaggio con Taylor e Isaksen, ma deve aspettare l’83’ per completare la rimonta.

L’azione decisiva nasce da un cross di Isaksen dalla destra: Pedraza prolunga il pallone e Pinamonti, di testa, firma il 2-1. Il Cagliari protesta perché Deiola era rimasto a terra dopo una pallonata, ma la rete viene assegnata.

Lazio a quota 28, Cagliari ancora sconfitto

Nel recupero gli ospiti restano in dieci per la seconda ammonizione di Obert. Dopo otto minuti aggiuntivi arriva il fischio finale: la Lazio festeggia la nona vittoria in dieci giornate e il primo posto in solitaria. Il Cagliari rimane a quota 13 punti e incassa la quarta sconfitta consecutiva.

 

 

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