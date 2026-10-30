Inter, Chivu: “7 derby che non vinciamo? Ci sarà un motivo”

In vista del Derby di domani contro il Milan, ha parlato Cristian Chivu, allenatore dell’Inter nella conferenza stampa pre-gara.

Così Chivu: “Sappiamo quello che può fare il Milan in verticale e tra linee, dovremo mantenere la compattezza. Se sono 7 derby che l’Inter non vince una domanda bisognerebbe farla. Non esistono favoriti nei derby. Se allenerò nel nuovo stadio? Mancano 4 anni, con tutti i pregiudizi che subisco è dura che io duri così tanto. E poi non voglio finire all’ospedale come qualche mio collega… Io mi arrabbio per persone che vanno a speculare o che vanno a fidarsi troppo di quello che è il loro compagno e si dimenticano i principi di una squadra, per quanto riguarda le pressioni e un determinato tipo di corsa. Al trotto non si arriva da nessuna parte, si deve scattare“.

Inter, ancora Chivu

Chivu continua così: “Dobbiamo trovare un po’ di provincialità quando non si ha la palla, oggi l’ho detto anche a loro. Rimboccarsi le maniche per riconquistarla. Sono rimasto impressionato dall’organizzazione data da Nicola, e non voglio dargli del provinciale. Se devo dare ragione alla narrazione, le rimonte ci tolgono energia. Ma non è scontato portarle a casa. Ma ci sono tante cose che non si possono dire e devono rimanere tra le mura di uno spogliatoio“. Così poi su Thuram: “Thuram ha trovato la quadra giusta dal punto di vista della leadership“.