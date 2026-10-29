Serie A, il Frosinone strapazza il Lecce. Fiorentina-Atalanta: gol e spettacolo

Termina 5-1 Frosinone Lecce, pareggiano invece 2-2 Fiorentina e Atalanta nella gara che chiude la 9^giornata di Serie A.

Continua a sorprendere il Frosinone che in casa batte 5-1 il Lecce di Di Francesco. Continua invece a non vincere la Fiorentina al Franchi (successo che manca da Aprile). Con l’Atalanta al Franchi termina 2-2. Frosinone che la sblocca dopo 25 minuti, a segnare è Cichella. Raddoppio nel finale del primo tempo firmato da Calò su rigore. Al 59′ è Raimondo a segnare il gol del 3-0. 72 sul cronometro ed è il subentrato Birligea a fare il 4-0. 5-0 che arriva poi al 94′ a segnare è sempre Birligea. A Firenze è invece l’Atalanta a passare per prima con De Ketelaere al 41′. Nella ripresa Fiorentina che prima pareggia con Njie e poi raddoppia con Joao Mario. Al 74′ è poi Zalewski a fare 2-2.

Frosinone-Lecce 5-1

25 sul cronometro e Ghedjemis offre un’ottima palla a Cichella che non sbaglia, 1-0. Al 45′ rigore assegnato al Frosinone. Dal dischetto si presenta Calò che non sbaglia. 2-0. Al 59′ arriva il 3-0. Raimondo riceve in area e non sbaglia. Al 74′ arriva anche il 4-0. Birligea al limite del fuorigioco riceve da Kvernadze e segna. Dopo controllo VAR la rete viene convalidata. Al 83′ è Monteiro a fare 4-1. Brutta palla persa dal subentrato El Azzouzi ne approfitta l’esterno che accorcia. Al 94′ ancora Birligea firma la manita. Altro assist di Kvernadze che serve la punta che non sbaglia.

Fiorentina-Atalanta 2-2

Al Franchi gara piena di occasioni tra due squadre in emergenza e grande difficoltà. Al 41′ è l’Atalanta a passare per prima. Gaetano ruba palla ad un disastroso Fagioli e fa ripartire l’azione. 1-2 tra De Ketelaere e Zalewski che porta il belga alla conclusione e al gol. Poco dopo è poi decisivo De Gea sul colpo di testa di Krstovic che sfiora lo 0-2. Fiorentina che rientra alla grande in campo nella ripresa e pareggia subito. Gran cross di Alex Jimenez per Njie che trova il primo gol stagionale. Al 61′ arriva anche il 2-1. Joao Mario si mette in proprio e calcia da fuori, deviazione di Obric e palla alle spalle di Carnesecchi. Fiorentina che arretra troppo e al 74′ Zalewski fa 2-2. Conclusione all’angolino che De Gea non vede partire. Finisce pari al Franchi.