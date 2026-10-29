Nuovo San Siro, Inter e Milan svelano il Generali Stadium: ecco come sarà il nuovo impianto (FOTO)

Presentato al Castello Sforzesco il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan. L’impianto, firmato dagli studi Foster + Partners e MANICA, avrà una capienza di 71.500 posti, due anelli e una struttura architettonica caratterizzata da una grande copertura a doppia curvatura. Il nome sarà Generali Stadium: l’obiettivo è inaugurarlo nella stagione 2031/32.

Inter e Milan hanno svelato il progetto del nuovo stadio che sorgerà nell’area di San Siro. La presentazione ufficiale è andata in scena al Castello Sforzesco, dove i due club hanno mostrato le prime immagini del futuro impianto, destinato a diventare la nuova casa di nerazzurri e rossoneri.

Il progetto, sviluppato dagli studi internazionali Foster + Partners e MANICA, guidati rispettivamente da Norman Foster e David Manica, prevede una struttura da 71.500 posti a sedere. Il nuovo impianto porterà il nome di Generali Stadium, grazie all’accordo di naming rights siglato con il gruppo assicurativo, che sarà anche Official Insurance Partner di entrambe le società.

Generali Stadium, le caratteristiche del nuovo stadio di Inter e Milan

Dal punto di vista architettonico, il nuovo stadio presenterà una struttura a X, elemento distintivo dell’intero progetto, che attraverserà la facciata fino a sostenere la copertura. Quest’ultima avrà una doppia curvatura e integrerà tecnologie fotovoltaiche e soluzioni pensate per migliorare l’acustica e la sostenibilità dell’impianto.

Le tribune saranno organizzate su due grandi anelli, con una disposizione a 360 gradi attorno al terreno di gioco. Particolare attenzione è stata riservata alle due curve, che avranno un’inclinazione fino a 37 gradi, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico al campo e favorire il coinvolgimento dei tifosi durante le partite.

Il progetto punta inoltre a garantire una migliore esperienza per gli spettatori, attraverso nuove aree hospitality, servizi moderni e diverse tipologie di posti, dalle soluzioni premium ai settori popolari.

Un nuovo impianto nell’area di San Siro: il progetto di rigenerazione urbana

Il Generali Stadium sarà inserito in un più ampio intervento di riqualificazione urbana che interesserà un’area di circa 281.000 metri quadrati.

Il progetto prevede la realizzazione di nuovi spazi pubblici, aree verdi, attività commerciali e luoghi dedicati al tempo libero e all’intrattenimento. L’obiettivo è trasformare la zona in una destinazione fruibile durante tutto l’anno, non soltanto in occasione delle partite di Inter e Milan.

Tra gli elementi previsti figurano anche soluzioni per migliorare l’efficienza energetica e ridurre l’impatto ambientale della struttura, con particolare attenzione alla ventilazione naturale e alla produzione di energia attraverso pannelli fotovoltaici.

Quando sarà pronto il nuovo stadio di Inter e Milan?

La presentazione del progetto rappresenta un nuovo passaggio nell’iter che porterà alla realizzazione del futuro impianto. Dopo l’accordo raggiunto nel 2025 tra i due club e il Comune di Milano, il percorso proseguirà con le successive fasi progettuali e autorizzative.

L’obiettivo indicato da Inter e Milan è avviare i lavori nel 2028 e disputare la prima partita nella stagione sportiva 2031/32, subordinatamente al completamento delle procedure necessarie.

Il nuovo stadio rappresenterà un investimento strategico per entrambe le società, chiamate a dotarsi di un’infrastruttura moderna e in grado di sostenere la crescita sportiva ed economica nel lungo periodo.

Il progetto del Generali Stadium segna così una nuova fase per il calcio milanese: Inter e Milan si preparano a costruire il proprio futuro attraverso un impianto destinato a raccogliere l’eredità del Meazza.