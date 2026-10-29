Serie A, il Napoli ne fa 4 al Monza: gli Azzurri tornano al successo

Nel turno infrasettimanale giocatosi ieri sera il Napoli è tornato alla vittoria vincendo sul campo del Monza.

Ieri sera al Brianteo di Monza si è giocata Monza-Napoli con gli azzurri che hanno vinto 1-4. La squadra di Massimiliano Allegri è tornata a vincere in trasferta, cosa che non succedeva dalla prima giornata di campionato contro il Genoa. È stato un primo tempo molto equilibrato, i partenopei hanno aperto il match con un goal di Hojlund che davanti la porta fredda Tornqvist, il pareggio brianzolo arriva grazie al solito Varela che batte un ottimo Milinkovic Savic che però non può far nulla sul colpo di testa del portoghese che manda le squadre al riposo sull’ 1-1. Nella ripresa il Napoli esce con un altro appiglio dagli spogliatoi e dopo aver rischiato qualcosina inizia a spingere sull’acceleratore. Politano firma l’1-2 recuperando una palla nell’area Monzese, poi lo stesso esterno azzurro batte un calcio d’angolo perfetto per la testa di Rafa Marín che firma l’1-3. A chiudere il match ci pensa Kevin De Bruyne che da subentranto raccoglie un grande assist di Lang e davanti la porta mette il sigillo al match. Una vittoria importante per il Napoli che ritrova i 3 punti e che si prepara ad un calendario insidiosissimo da qui in avanti.

Serie A, Il Napoli respira: tornano i tre punti

Dopo la sconfitta di Venezia e l’amaro pareggio contro la Roma, il Napoli torna al successo in campionato sul campo del Monza. È una vittoria importante perché gli azzurri avevano il necessario bisogno di ritrovare i tre punti ma soprattutto serviva al morale dopo le ultime due partite di campionato. Ora per i partenopei parte il vero è proprio crocevia della stagione, con Juventus, Porto e poi Lazio da affrontare prima di una nuova sosta. La squadra di Allegri deve assolutamente trovare continuità ed iniziare a concretizzare anche in sfide di livello dove per il momento sono arrivate magari buone prestazioni che però non hanno confermato buoni risultati. Se si dovesse riverificare un trend negativo allora la panchina dell’allenatore toscano potrebbe seriamente iniziare a scottare.