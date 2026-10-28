Inter, Chivu non si nasconde dopo Venezia: “Fortunati”. E su Carlos Augusto svela un retroscena

L’Inter vince a Venezia, ma Cristian Chivu non nasconde le difficoltà incontrate dalla sua squadra. Nel commentare la partita ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore nerazzurro ha riconosciuto i meriti degli avversari e ammesso che la sua formazione ha avuto bisogno anche di un pizzico di fortuna per portare a casa il successo.

Una prestazione che, soprattutto nel primo tempo, ha fatto tornare alla mente del tecnico una gara del suo passato da calciatore: la sconfitta per 3-1 sul campo del Catania nella stagione del Triplete.

Chivu: “Nel primo tempo ho visto poca energia”

L’approccio dell’Inter non ha convinto Chivu, che ha individuato nella lentezza della manovra e nella poca energia alcuni dei problemi mostrati a Venezia.

“Nel primo tempo ho visto poca energia, forse siamo stati un po’ sorpresi dal blocco basso, lenti… Ci stavo pensando nel primo tempo a Catania-Inter 3-1, quando entri in campo e pensi di fare o esprimere quello che non sei”, ha spiegato l’allenatore.

Il paragone con quella sconfitta, però, non riguarda il finale di stagione che attende i nerazzurri: “Non c’entra niente. Sono quelle partite in cui arrivi con poche energie e poca convinzione, e pensi che con il minimo sindacale la porti a casa”.

Chivu ha sottolineato anche il contributo di Provedel e la capacità della squadra di restare in partita: “Abbiamo anche rischiato: Provedel oggi ci ha tenuto in partita e alla fine siamo riusciti, con l’esperienza e con quello che siamo noi, a portarla a casa”.

Carlos Augusto, il retroscena sul problema fisico

Tra i temi affrontati dal tecnico c’è stato anche il rendimento di Carlos Augusto. Chivu ha rivelato che il brasiliano ha accusato un problema durante la partita, pur ribadendo quanto sia soddisfatto del suo apporto.

“Oggi abbiamo scoperto durante la gara che non stava bene: aveva un problema allo stomaco per un virus intestinale che gira”, ha raccontato. “Ma non sono scuse: il ragazzo è applicato, dà sempre il meglio. Ci ha dato una grossa mano ultimamente”.

L’allenatore ha poi elencato le qualità che Carlos Augusto sta mettendo a disposizione dell’Inter: “Ci dà energia, forza, velocità, gol, assist. Siamo contenti”.

Il derby e il messaggio alla squadra: “L’anno scorso non conta niente”

All’orizzonte per l’Inter c’è il derby. Chivu ha richiamato l’attenzione sulla necessità di recuperare soprattutto dal punto di vista mentale: “Arriviamo con i punti che abbiamo, sapendo che è un derby. Dobbiamo ritrovare l’energia mentale”.

Nonostante la partenza importante in campionato, il tecnico è convinto che la squadra abbia ancora margini di crescita e debba mantenere alta la determinazione dopo i successi della stagione precedente.

“Stiamo lavorando sul mantenere i piedi per terra, sulla determinazione, su quello che serve”, ha detto. Poi il messaggio conclusivo: “Possiamo migliorare sotto tutti i punti di vista, e dobbiamo farlo. Quello che abbiamo fatto l’anno scorso non conta niente”.