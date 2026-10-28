Milan, Amorim dopo il ko col Bologna: “Mancava energia”. E sul derby aspetta Tomori

Il Milan si avvicina al derby con l’Inter dopo una sconfitta pesante. A San Siro il Bologna si impone per 4-2 e interrompe l’imbattibilità dei rossoneri in campionato. Rúben Amorim, intervenuto a DAZN nel dopo partita, ha individuato nella mancanza di energie una delle principali difficoltà della sua squadra.

Il tecnico guarda già alla stracittadina, ma prima dovrà valutare le condizioni dei giocatori a disposizione. Fra questi c’è anche Fikayo Tomori, uscito con un problema fisico.

Amorim e il calo del Milan: “Mancava energia”

Il Milan era andato all’intervallo in vantaggio per 2-1, prima di subire la rimonta del Bologna nella ripresa. Secondo Amorim, però, i segnali di difficoltà erano arrivati già nelle prime fasi della partita.

“Già dal primo minuto avevo capito che non avevamo la stessa energia di sempre”, ha spiegato l’allenatore a DAZN. Il portoghese ha richiamato il peso dei tanti impegni e delle assenze, pur senza cercare alibi per la sconfitta.

Per Amorim il percorso richiede ancora tempo: “La continuità fa la differenza e oggi non si vede ancora”. Un aspetto su cui lavorare mentre gli appuntamenti continuano a susseguirsi.

Camarda e l’occasione per il pareggio

Nell’analisi della gara c’è spazio anche per Francesco Camarda, che ha avuto una chance per riportare il Milan in parità. Un episodio che avrebbe potuto cambiare l’andamento della sfida, ma che non modifica il giudizio dell’allenatore sul giovane attaccante.

In conferenza stampa Amorim ha ricordato che diversi giocatori hanno perso palloni durante la partita e ha spiegato di vedere Camarda allo stesso modo anche dopo l’occasione mancata.

Verso il derby: Tomori da valutare

Dopo il Bologna, l’attenzione si sposta subito sull’Inter. Il Milan avrà poco tempo per preparare la partita e dovrà capire quali giocatori potrà recuperare. La situazione di Tomori sarà esaminata nelle prossime ore.

“Domani capiremo chi sarà a disposizione”, ha detto Amorim, sottolineando come il tempo per preparare il derby sia poco. L’obiettivo sarà ritrovare l’energia mancata contro il Bologna: “Proveremo a vincere la prossima partita”.