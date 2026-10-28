Genoa-Juventus 2-0, notte fonda per Spalletti: decidono Ehizibue e Baldanzi

Il Genoa batte la Juventus 2-0 e fa festa davanti al pubblico del Ferraris. Le reti di Ehizibue e Baldanzi, entrambe nel primo tempo, regalano tre punti alla squadra di Daniele De Rossi, che sale a quota 10 in classifica.

Serata difficile per i bianconeri di Luciano Spalletti, incapaci di rimediare al doppio svantaggio nonostante i cambi e le occasioni arrivate nella ripresa. Secondo Tuttomercatoweb, dopo la sconfitta la panchina del tecnico bianconero è sempre più sotto pressione.

Il Genoa parte forte: Ehizibue e Baldanzi colpiscono la Juve

De Rossi sceglie Amorim accanto a Frendrup a centrocampo e affida a Baldanzi e Vitinha il compito di sostenere Osmajic. Dall’altra parte Spalletti lascia inizialmente Woltemade in panchina, puntando su Alajbegovic con Kolo Muani.

È il Genoa a trovare presto la strada del gol. Baldanzi si allarga sulla sinistra e mette un pallone attraverso l’area: sul lato opposto arriva Ehizibue, che conclude e supera Vicario per l’1-0.

I rossoblù continuano a spingere e Osmajic va vicino al raddoppio, colpendo l’esterno della rete dopo un lungo rilancio di Bijlow. Il 2-0 arriva poco prima della mezz’ora: su un errore di Kalulu si sviluppa l’azione di Vitinha, poi Baldanzi calcia e, con l’aiuto di una deviazione, batte Vicario.

Prima dell’intervallo è proprio Kalulu ad avere una buona occasione per riaprire la partita, ma la sua conclusione termina a lato.

Spalletti cambia, il Genoa resiste nella ripresa

All’inizio del secondo tempo Spalletti inserisce Zhegrova e Woltemade al posto di Gatti e Alajbegovic. La Juventus prova ad alzare il baricentro, ma il Genoa si difende con ordine e cerca a sua volta di colpire negli spazi.

Marcandalli interviene su un tentativo di McKennie di servire Kolo Muani, mentre sul fronte opposto Vitinha conclude alto. I bianconeri si rendono pericolosi anche con Boga, ma la difesa rossoblù riesce a liberare nei pressi della linea di porta.

Nel finale la Juventus cerca il gol che potrebbe riaprire la gara. Nel recupero Bijlow salva su Lucumí e Koopmeiners colpisce la traversa: il risultato, però, resta sul 2-0.

Tre punti per De Rossi, pressione su Spalletti

Il Ferraris può così celebrare una vittoria che porta il Genoa a 10 punti. La squadra di De Rossi indirizza la partita nel primo tempo e conserva il vantaggio fino al fischio finale, mantenendo la porta inviolata.

Per la Juventus arriva invece un’altra sconfitta pesante. La prestazione e il risultato aumentano la pressione su Spalletti: Tuttomercatoweb descrive la sua panchina come una delle questioni aperte dopo la serata di Marassi.