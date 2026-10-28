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Genoa-Juventus 2-0, notte fonda per Spalletti: decidono Ehizibue e Baldanzi

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Il Genoa batte la Juventus 2-0 e fa festa davanti al pubblico del Ferraris. Le reti di Ehizibue e Baldanzi, entrambe nel primo tempo, regalano tre punti alla squadra di Daniele De Rossi, che sale a quota 10 in classifica.

Serata difficile per i bianconeri di Luciano Spalletti, incapaci di rimediare al doppio svantaggio nonostante i cambi e le occasioni arrivate nella ripresa. Secondo Tuttomercatoweb, dopo la sconfitta la panchina del tecnico bianconero è sempre più sotto pressione.

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, alla vigilia della trasferta contro di Lecce
Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, alla vigilia della trasferta contro di Lecce (Fonte immagine YouTube)

Il Genoa parte forte: Ehizibue e Baldanzi colpiscono la Juve

De Rossi sceglie Amorim accanto a Frendrup a centrocampo e affida a Baldanzi e Vitinha il compito di sostenere Osmajic. Dall’altra parte Spalletti lascia inizialmente Woltemade in panchina, puntando su Alajbegovic con Kolo Muani.

È il Genoa a trovare presto la strada del gol. Baldanzi si allarga sulla sinistra e mette un pallone attraverso l’area: sul lato opposto arriva Ehizibue, che conclude e supera Vicario per l’1-0.

I rossoblù continuano a spingere e Osmajic va vicino al raddoppio, colpendo l’esterno della rete dopo un lungo rilancio di Bijlow. Il 2-0 arriva poco prima della mezz’ora: su un errore di Kalulu si sviluppa l’azione di Vitinha, poi Baldanzi calcia e, con l’aiuto di una deviazione, batte Vicario.

Prima dell’intervallo è proprio Kalulu ad avere una buona occasione per riaprire la partita, ma la sua conclusione termina a lato.

Spalletti cambia, il Genoa resiste nella ripresa

All’inizio del secondo tempo Spalletti inserisce Zhegrova e Woltemade al posto di Gatti e Alajbegovic. La Juventus prova ad alzare il baricentro, ma il Genoa si difende con ordine e cerca a sua volta di colpire negli spazi.

Marcandalli interviene su un tentativo di McKennie di servire Kolo Muani, mentre sul fronte opposto Vitinha conclude alto. I bianconeri si rendono pericolosi anche con Boga, ma la difesa rossoblù riesce a liberare nei pressi della linea di porta.

Nel finale la Juventus cerca il gol che potrebbe riaprire la gara. Nel recupero Bijlow salva su Lucumí e Koopmeiners colpisce la traversa: il risultato, però, resta sul 2-0.

Tre punti per De Rossi, pressione su Spalletti

Il Ferraris può così celebrare una vittoria che porta il Genoa a 10 punti. La squadra di De Rossi indirizza la partita nel primo tempo e conserva il vantaggio fino al fischio finale, mantenendo la porta inviolata.

Per la Juventus arriva invece un’altra sconfitta pesante. La prestazione e il risultato aumentano la pressione su Spalletti: Tuttomercatoweb descrive la sua panchina come una delle questioni aperte dopo la serata di Marassi.

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