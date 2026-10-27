Roma-Cagliari 4-2, Mora e Malen decidono nel finale: Gasperini vince dopo una partita spettacolare

La Roma batte il Cagliari 4-2 allo Stadio Olimpico e conquista tre punti al termine di una partita ricca di emozioni. La squadra di Gian Piero Gasperini reagisce allo svantaggio iniziale, si fa raggiungere nel finale ma trova la forza di tornare avanti grazie a Rodrigo Mora e chiude i conti con Donyell Malen.
Il Cagliari parte forte, la Roma ribalta il risultato
La partita si accende subito: è il Cagliari a passare in vantaggio al 10’ con Nzola, ma la risposta della Roma arriva pochi minuti più tardi. Al 15’ Lulli firma l’1-1 e rimette la sfida in equilibrio.
I giallorossi completano la rimonta al 21’ con Pisilli, che porta la squadra di Gasperini sul 2-1. Un avvio intenso, con tre reti in poco più di venti minuti e la Roma capace di reagire dopo il gol subito.
Maldini pareggia, Rodrigo Mora riporta avanti la Roma
Il Cagliari resta in partita e all’81’ trova il gol del 2-2 con Daniel Maldini, riaprendo una sfida che sembrava indirizzata verso la vittoria dei padroni di casa.
La Roma, però, non si accontenta del pareggio e torna subito a spingere. All’85’ è Rodrigo Mora a firmare il 3-2, riportando avanti i giallorossi a pochi minuti dalla conclusione.
Malen chiude i conti: tre punti per Gasperini
Due minuti dopo arriva anche il quarto gol della Roma: all’87’ Malen segna il 4-2 e mette al sicuro il successo della squadra di Gasperini.
Dopo il 3-3 contro il Napoli, i giallorossi tornano così alla vittoria in campionato. Per il Cagliari arriva invece una sconfitta nonostante la capacità di restare in partita fino al finale.