Serie A, la Lazio strapazza il Sassuolo e torna in vetta

Vince 2-6 la Lazio al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Grande successo per i biancocelesti di Gennaro Gattuso contro i ragazzi di Alberto Aquilani.

Una Lazio superstar vince 2-6 al Mapei Stadium contro il Sassuolo dove succede di tutto. 2 minuti e Taylor fa 0-1. Al 7′ pari Sassuolo con l’autorete di Sutalo. Al 13′ arriva l’1-2. A segnare è Isaksen. Al 16′ è 1-3 a trovare il primo gol in Serie A è Floriani Mussolini. Al 31′ Sassuolo in 10. Espulso Thorstvedt. Al 42′ il Sassuolo rientra però nel match, in gol Esposito. Tutto finito, ovviamente no perché Zaccagni nel 1′ di recupero del primo tempo fa 2-4. In avvio di ripresa è poi lo stesso Zaccagni a sbagliare il rigore del 2-5, para Turati. 2-5 che arriva lo stesso al 55′. La firma è di Noslin. Altri 5 minuti e altro rigore sbagliato, questa volta da Frattesi, para ancora Turati. 2-6 definitivo che porta poi la firma ancora di Noslin al 65′.

Sassuolo-Lazio 2-6

Vince 2-6 la Lazio contro il Sassuolo. 2 minuti e ospiti avanti. Errore di Lipani e gol di Taylor. Pari immediato al 7′ per il Sassuolo. Autogol di Sutalo. Sovrapposizione di Doig, cross per il centrocampista che non sbaglia, con deviazione di Sutalo 1-1. Nuovo vantaggio Lazio con Isaksen al 13′ assist di Zaccagni e gol del danese. 3 minuti e Floriani Mussolini fa 1-3. Assist di Taylor e gol del +2. Al 31′ il Sassuolo resta in 10. Espulso Thorstvedt, fallaccio su Zaccagni. Al 42′ Sebastiano Esposito la riapre 2-3. Torre di Cinquegrano per Esposito che appoggia in rete 2-3. Al 46′ è poi Zaccagni su traversone di Isaksen a firmare il 2-4.

Pronti via e ad inizio ripresa la Lazio spreca il 2-5. Fallo di mano di Cinquegrano, rigore. Dal dischetto Turati para su Zaccagni. Al 56′ il 2-5 arriva comunque. Zaccagni serve Noslin che non sbaglia. Al 60′ altro rigore. Fallo di Caleta-Car su Isaksen. Dal dischetto Turati para su Frattesi. 2-6 definitivo che arriva poi al 65′. Gran conclusione da fuori area di Noslin. Lazio prima a +3 sull’Inter.