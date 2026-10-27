Probabili formazioni Serie A, 9ª giornata: tutte le ultime dai campi

Turno infrasettimanale ricco di novità in Serie A: tra martedì 27 e giovedì 29 ottobre si gioca la nona giornata di campionato. Le probabili formazioni, i moduli, i ballottaggi e le assenze: ecco tutte le indicazioni in vista delle dieci partite.

Sassuolo-Lazio: le probabili formazioni

Martedì 27 ottobre, ore 18:30

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Adzic, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Laurienté.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Diogo Leite, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.

Il Sassuolo punta sulle proprie soluzioni offensive, mentre la Lazio valuta qualche rotazione in difesa e a centrocampo. Da seguire il ballottaggio sulla fascia destra neroverde e quello tra Leite e Provstgaard nella retroguardia biancoceleste.

Torino-Como: le probabili formazioni

Martedì 27 ottobre, ore 20:45

TORINO (4-4-2): Perri; Belghali, Coco, Ismajli, Comuzzo; Vlasic, Bragança, Fitz-Jim, Cacciamani; Adams, Simeone.

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Kaiki; Milla, Da Cunha; Caqueret, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

Il Torino deve fare i conti con l’assenza di Mandragora, fermato da un problema muscolare: Bragança è tra i candidati a prendere il suo posto. Nel Como si prepara a partire dall’inizio Nico Paz, mentre resta da monitorare la scelta del portiere.

Roma-Cagliari: le probabili formazioni

Martedì 27 ottobre, ore 20:45

ROMA (3-4-1-2): Gollini; Ghilardi, Ndicka, Balerdi; Lulli, Cristante, Pisilli, Molina; Soulé; Rodrigo Mora, Malen.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Romano, Deiola; Massolin, Maldini; Mendy.

Gasperini valuta diverse rotazioni dopo il precedente impegno e non dovrebbe avere a disposizione Dybala. La Roma punta sulla qualità di Soulé e sulla creatività di Rodrigo Mora. Il Cagliari deve invece trovare nuove soluzioni dopo l’indisponibilità di Winks: in attacco Mendy è in ballottaggio con Kevin Carlos.

Parma-Udinese: le probabili formazioni

Mercoledì 28 ottobre, ore 18:30

PARMA (3-5-2): Corvi; Troilo, Diego Carlos, Delprato; Britschgi, Fabbian, Bernabé, Keita, Valeri; Romero, Lontani.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Piotrowski, Karlström, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis.

Il Parma cerca riscatto e può affidarsi a Lontani in attacco, anche se resta aperto il confronto con Touré. L’Udinese spera di recuperare Solet e valuta le condizioni dei propri difensori. Zaniolo, dopo aver ritrovato minuti nell’ultima partita, potrebbe essere schierato dal primo minuto.

Milan-Bologna: le probabili formazioni

Mercoledì 28 ottobre, ore 18:30

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupiñán; Musah, Jashari; Hutchinson, Pulisic, Bartesaghi; Cissé.

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Odgaard, Mbangula.

Il Milan prosegue con la gestione delle energie in vista del derby e valuta alcune novità nell’undici iniziale. Pulisic resta tra i possibili titolari, mentre Cissé è in vantaggio per il ruolo di centravanti. Il Bologna deve fare i conti con alcune assenze e valuta diversi ballottaggi, soprattutto nel reparto offensivo.

Venezia-Inter: le probabili formazioni

Mercoledì 28 ottobre, ore 18:30

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Pérez, Busio, Basic, Mazzocchi; Adams, Yeboah.

INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Zielinski, Sučić, Dimarco; Esposito, Bonny.

L’Inter potrebbe concedere spazio ad alcune alternative in vista dei prossimi impegni. Dimarco è pronto a tornare dal primo minuto, mentre Bonny si candida per una maglia in attacco. Da seguire anche i ballottaggi in difesa e a centrocampo. Il Venezia, reduce dalla sconfitta contro il Genoa, cerca una reazione e punta sulla coppia offensiva formata da Adams e Yeboah.

Monza-Napoli: le probabili formazioni

Mercoledì 28 ottobre, ore 20:45

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Mota, Robinson; Varela.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Rafa Marin, Olivera; De Bruyne, Lobotka, McTominay; Politano, Højlund, Lang.

Il Monza cerca punti importanti e dovrebbe confermare Mota e Robinson alle spalle di Varela, con un possibile ballottaggio in difesa. Nel Napoli, Allegri sarà sostituito in panchina da Landucci a causa della squalifica. Lobotka potrebbe tornare titolare in mezzo al campo, mentre la situazione degli indisponibili limita le alternative in alcuni reparti.

Genoa-Juventus: le probabili formazioni

Mercoledì 28 ottobre, ore 20:45

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Baldanzi, Frendrup, Traorè, El Shaarawy; Vitinha, Osmajic.

JUVENTUS (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; Woltemade, Alajbegovic

Spalletti valuta la conferma dell’undici che ha vinto a Lecce, ma restano aperti alcuni ballottaggi. Douglas Luiz si gioca una maglia con Sarr, mentre Kolo Muani è in concorrenza con Alajbegovic: quest’ultima soluzione potrebbe comportare anche un cambiamento nell’assetto tattico. Nel Genoa, Baldanzi è candidato a partire dall’inizio.

Frosinone-Lecce: le probabili formazioni

Giovedì 29 ottobre, ore 18:30

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Terzic; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo.

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Ndaba, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah.

Il Frosinone potrebbe intervenire sulla difesa per gestire le energie nel calendario ravvicinato. Il Lecce deve invece affrontare una situazione delicata nel reparto arretrato: Gaspar è squalificato e resta da verificare la disponibilità di Tiago Gabriel. Se il portoghese non dovesse recuperare, Ndaba è tra le alternative per completare la linea difensiva.

Fiorentina-Atalanta: le probabili formazioni

Giovedì 29 ottobre, ore 20:45

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Valdepeñas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Obric, Bernasconi; Ederson, Pasalic; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic.

La Fiorentina deve valutare le condizioni dei propri difensori e le possibili alternative in attacco. L’Atalanta arriva alla sfida con alcune assenze nel reparto arretrato: Zappacosta e Bernasconi sono candidati sulle corsie esterne, mentre in avanti Krstovic resta una soluzione per il ruolo di centravanti.