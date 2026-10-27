Home » Calcio » Probabili formazioni Serie A, 9ª giornata: tutte le ultime dai campi

Probabili formazioni Serie A, 9ª giornata: tutte le ultime dai campi

di

Turno infrasettimanale ricco di novità in Serie A: tra martedì 27 e giovedì 29 ottobre si gioca la nona giornata di campionato. Le probabili formazioni, i moduli, i ballottaggi e le assenze: ecco tutte le indicazioni in vista delle dieci partite.

Cristian Chivu, allenatore Inter
Cristian Chivu, allenatore Inter

 

Sassuolo-Lazio: le probabili formazioni

Martedì 27 ottobre, ore 18:30

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Adzic, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Laurienté.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Diogo Leite, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.

Il Sassuolo punta sulle proprie soluzioni offensive, mentre la Lazio valuta qualche rotazione in difesa e a centrocampo. Da seguire il ballottaggio sulla fascia destra neroverde e quello tra Leite e Provstgaard nella retroguardia biancoceleste.

Torino-Como: le probabili formazioni

Martedì 27 ottobre, ore 20:45

TORINO (4-4-2): Perri; Belghali, Coco, Ismajli, Comuzzo; Vlasic, Bragança, Fitz-Jim, Cacciamani; Adams, Simeone.

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Kaiki; Milla, Da Cunha; Caqueret, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

Il Torino deve fare i conti con l’assenza di Mandragora, fermato da un problema muscolare: Bragança è tra i candidati a prendere il suo posto. Nel Como si prepara a partire dall’inizio Nico Paz, mentre resta da monitorare la scelta del portiere.

Roma-Cagliari: le probabili formazioni

Martedì 27 ottobre, ore 20:45

ROMA (3-4-1-2): Gollini; Ghilardi, Ndicka, Balerdi; Lulli, Cristante, Pisilli, Molina; Soulé; Rodrigo Mora, Malen.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Romano, Deiola; Massolin, Maldini; Mendy.

Gasperini valuta diverse rotazioni dopo il precedente impegno e non dovrebbe avere a disposizione Dybala. La Roma punta sulla qualità di Soulé e sulla creatività di Rodrigo Mora. Il Cagliari deve invece trovare nuove soluzioni dopo l’indisponibilità di Winks: in attacco Mendy è in ballottaggio con Kevin Carlos.

Parma-Udinese: le probabili formazioni

Mercoledì 28 ottobre, ore 18:30

PARMA (3-5-2): Corvi; Troilo, Diego Carlos, Delprato; Britschgi, Fabbian, Bernabé, Keita, Valeri; Romero, Lontani.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Piotrowski, Karlström, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis.

Il Parma cerca riscatto e può affidarsi a Lontani in attacco, anche se resta aperto il confronto con Touré. L’Udinese spera di recuperare Solet e valuta le condizioni dei propri difensori. Zaniolo, dopo aver ritrovato minuti nell’ultima partita, potrebbe essere schierato dal primo minuto.

Milan-Bologna: le probabili formazioni

Mercoledì 28 ottobre, ore 18:30

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupiñán; Musah, Jashari; Hutchinson, Pulisic, Bartesaghi; Cissé.

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Odgaard, Mbangula.

Il Milan prosegue con la gestione delle energie in vista del derby e valuta alcune novità nell’undici iniziale. Pulisic resta tra i possibili titolari, mentre Cissé è in vantaggio per il ruolo di centravanti. Il Bologna deve fare i conti con alcune assenze e valuta diversi ballottaggi, soprattutto nel reparto offensivo.

Venezia-Inter: le probabili formazioni

Mercoledì 28 ottobre, ore 18:30

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Pérez, Busio, Basic, Mazzocchi; Adams, Yeboah.

INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Zielinski, Sučić, Dimarco; Esposito, Bonny.

L’Inter potrebbe concedere spazio ad alcune alternative in vista dei prossimi impegni. Dimarco è pronto a tornare dal primo minuto, mentre Bonny si candida per una maglia in attacco. Da seguire anche i ballottaggi in difesa e a centrocampo. Il Venezia, reduce dalla sconfitta contro il Genoa, cerca una reazione e punta sulla coppia offensiva formata da Adams e Yeboah.

Monza-Napoli: le probabili formazioni

Mercoledì 28 ottobre, ore 20:45

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Mota, Robinson; Varela.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Rafa Marin, Olivera; De Bruyne, Lobotka, McTominay; Politano, Højlund, Lang.

Il Monza cerca punti importanti e dovrebbe confermare Mota e Robinson alle spalle di Varela, con un possibile ballottaggio in difesa. Nel Napoli, Allegri sarà sostituito in panchina da Landucci a causa della squalifica. Lobotka potrebbe tornare titolare in mezzo al campo, mentre la situazione degli indisponibili limita le alternative in alcuni reparti.

Genoa-Juventus: le probabili formazioni

Mercoledì 28 ottobre, ore 20:45

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Baldanzi, Frendrup, Traorè, El Shaarawy; Vitinha, Osmajic.

JUVENTUS (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; Woltemade, Alajbegovic

Spalletti valuta la conferma dell’undici che ha vinto a Lecce, ma restano aperti alcuni ballottaggi. Douglas Luiz si gioca una maglia con Sarr, mentre Kolo Muani è in concorrenza con Alajbegovic: quest’ultima soluzione potrebbe comportare anche un cambiamento nell’assetto tattico. Nel Genoa, Baldanzi è candidato a partire dall’inizio.

Frosinone-Lecce: le probabili formazioni

Giovedì 29 ottobre, ore 18:30

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Terzic; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo.

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Ndaba, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah.

Il Frosinone potrebbe intervenire sulla difesa per gestire le energie nel calendario ravvicinato. Il Lecce deve invece affrontare una situazione delicata nel reparto arretrato: Gaspar è squalificato e resta da verificare la disponibilità di Tiago Gabriel. Se il portoghese non dovesse recuperare, Ndaba è tra le alternative per completare la linea difensiva.

Fiorentina-Atalanta: le probabili formazioni

Giovedì 29 ottobre, ore 20:45

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Valdepeñas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Obric, Bernasconi; Ederson, Pasalic; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic.

La Fiorentina deve valutare le condizioni dei propri difensori e le possibili alternative in attacco. L’Atalanta arriva alla sfida con alcune assenze nel reparto arretrato: Zappacosta e Bernasconi sono candidati sulle corsie esterne, mentre in avanti Krstovic resta una soluzione per il ruolo di centravanti.

Banner blu di Sportitalia con invito ad aggiungere il sito alle Fonti Preferite di Google
Change privacy settings
×