Pallone d’Oro vincono Harry Kane e Alexia Putellas

Sono Harry Kane e Alexia Putellas i due vincitori del Pallone d’Oro 2026. Un calciatore inglese torna a vincere questo premio dopo 25 anni. L’ultimo Owen nel 2001.

Dopo Stanley Matthews nel 1956, Kevin Keegan 1978 e 1979 e Michael Owen nel 2001, Harry Kane diventa il quarto calciatore inglese a vincere il Pallone d’Oro. In top 3 anche Mbappé secondo e Yamal terzo. Completano la top 10, Rodri, Messi, Kvaratskhlia, Dembélé, Haaland, Olise e Fabian Ruiz. Pallone d’Oro femminile vinto invece da Alexia Putellas. Per la spagnola è il terzo successo dopo quelli del 2021 e del 2022. Raggiunge a 3 titoli Aitana Bonmatì.

Pallone d’Oro, tutti i vincitori

Giovane talento dell’anno maschile – Lamine Yamal

Giovane talento dell’anno femminile – Vicky Lopez

Coach dell’anno maschile – De La Fuente

Coach dell’anno femminile – Romeu

Portiere dell’anno maschile – Unai Simon

Portiere dell’anno femminile – Coll

Premio Socrates – Saka

Club maschile dell’anno – PSG

Club femminile dell’anno – Barcellona

Miglior attaccante dell’anno maschile – Kane

Miglior attaccante dell’anno femminile – Charlyn Corral