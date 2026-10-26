Serie B, il Palermo non si ferma più. Modena e Ascoli convincono

Il Palermo ha preso il volo. Al Barbera I rosanero hanno battuto anche la Carrarese e i punti in classifica della capolista adesso sono 22. La squadra di Pippo Inzaghi continua a macinare con intensità ed entusiasmo un gioco espresso in modo offensivo e incentrato sul dominio totale della partita. Alle spalle dei rosanero prova a tenere il passo il Mantova, che ha vinto sul campo dell’Entella grazie a Gliozzi.

Prove a dir poco convincenti di Modena e Ascoli. Nei canarini continua a segnare Belotti, autore di una doppietta nel perentorio tris sul Cesena. I marchigiani stravincono sul campo di un Catanzaro sempre più in difficoltà.