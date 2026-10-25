Lecce-Juventus 0-2, McKennie e Douglas Luiz rilanciano i bianconeri

La Juventus torna a vincere in campionato dopo 35 giorni e supera il Lecce per 2-0 al Via del Mare. La squadra di Luciano Spalletti risolve la partita nel primo tempo grazie alle reti di McKennie e Douglas Luiz, protagonista anche nell’azione del vantaggio. Tre punti che portano i bianconeri a quota 14, mentre i salentini restano fermi a 9.

McKennie sblocca su assist di Douglas Luiz

Spalletti schiera Woltemade e Kolo Muani insieme in attacco, con McKennie alle loro spalle. Il Lecce prova a disturbare la costruzione bianconera attraverso il pressing e in avvio Vicario rischia su un rinvio intercettato da N’Dri, senza conseguenze sul risultato.

La Juventus prende progressivamente il controllo del pallone e al 29’ trova il vantaggio su calcio piazzato. Douglas Luiz serve in area McKennie, che sorprende la difesa giallorossa e supera Falcone. È la giocata che rompe l’equilibrio e permette agli ospiti di affrontare con maggiore tranquillità il resto della prima frazione.

Il raddoppio porta la firma di Douglas Luiz

Al 41’ il centrocampista brasiliano completa il proprio primo tempo con il gol dello 0-2. Una conclusione rasoterra dal limite dell’area, indirizzata in diagonale, batte Falcone e allarga il vantaggio prima dell’intervallo.

La Juventus trova così nel centrocampo le risposte decisive della serata. Douglas Luiz firma un assist e una rete, mentre la coppia offensiva lavora senza riuscire a entrare nel tabellino dei marcatori.

La Juventus gestisce, Gaspar espulso nel finale

Nella ripresa il Lecce cerca una reazione, ma non riesce a riaprire la partita. Gatti interviene su un tentativo di Maleh, mentre Vicario risponde a una conclusione di Esteban. I bianconeri proteggono il doppio vantaggio e nel finale cercano anche la terza rete con Boga e Cabal, entrambi imprecisi.

La gara si chiude con l’espulsione di Gaspar per proteste. Per Spalletti arriva un successo utile a ritrovare fiducia e a muovere la classifica dopo la sconfitta contro la Lazio. Il Lecce di Di Francesco, invece, non dà continuità alla vittoria ottenuta sul campo dell’Udinese.