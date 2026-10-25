Serie A, la Lazio vince ancora ed è prima da sola

Vince per la quarta gara consecutiva la Lazio, la settima in 8 giornate ed è ora prima in classifica a +3 sull’Inter che ha però una gara in meno.

Termina 2-1 Lazio-Parma. Settima vittoria in 8 giornate per i ragazzi di Gattuso che hanno pareggiato solo alla 4^ 2-2 in casa contro il Milan. Primo tempo dove un grande Mandas salva 2 volte su Romero e 1 su El Bilal Touré. La Lazio si arrende alla traversa con Isaksen a cui viene anche annullato un gol. Nella ripresa Taylor sblocca la partita al 50′. 8 minuti e Diego Carlos fa autogol. 2-0. Al 95′ arriva il 2-1 del Parma. Cross di Lontani che beffa Mandas. Primo gol dell’era Gilardino a Parma alla terza partita. 3 ko su 3 per il neo allenatore.

Lazio-Parma 2-1

Continua a volare l’aquila biancoceleste. La Lazio batte 2-1 il Parma e centra il quarto successo consecutivo, il settimo in 8 giornate. A partire meglio è però il Parma che sfiora il vantaggio con El Bilal Touré. Cross di Valeri e colpo di testa del Maliano a cui Mandas dice di no. Risposta della Lazio affidata ad Isaksen con il danese che stampa però in pieno la traversa su cross da sinistra di Zaccagni. Prima dell’intervallo è ancora Mandas a mettere le mani sul risultato per la Lazio respingendo una forte conclusione di Romero lanciato in contropiede.

Nella ripresa è poi Kenneth Taylor a sbloccare il match, l’olandese raccoglie una corta respinta di Diego Carlos e dal limite dell’area batte Corvi per il primo gol stagionale. 8 minuti e al 58′ è 2-0. Pennellata di Taylor, cross di Tavares e autogol di Diego Carlos per il raddoppio biancoceleste. In pieno recupero c’è poi spazio anche per il primo gol della gestione Gilardino. Cross di Lontani che sorprende sul secondo palo Mandas ed entra in rete fissando così il punteggio finale sul 2-1. Con la Lazio che almeno per una notte è prima in solitaria.