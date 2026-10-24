Milan, triplo stop prima dell’Udinese: fuori Rabiot, Gila e Moreira

Tre nuove assenze complicano la vigilia del Milan. Adrien Rabiot, Mario Gila e Diego Moreira salteranno la trasferta contro l’Udinese, riducendo le possibilità di scelta di Ruben Amorim.
Rabiot si ferma: affaticamento al polpaccio
Il centrocampista francese è alle prese con un affaticamento al polpaccio destro. Non sarà quindi a disposizione per la gara di Udine: le sue condizioni dovranno essere rivalutate per stabilire quando potrà tornare in campo.
Problemi anche per Gila e Moreira
Per Mario Gila lo stop è legato a un’infiammazione da sovraccarico alla caviglia sinistra. Diego Moreira, invece, deve fare i conti con un affaticamento al flessore sinistro. Due defezioni che si aggiungono a quella di Rabiot e obbligano Amorim a rivedere le scelte per la trasferta.
Milan, attenzione anche a Bologna e derby
Dopo l’Udinese, il calendario propone il turno infrasettimanale contro il Bologna e il derby con l’Inter. La disponibilità dei tre giocatori per questi appuntamenti resta da verificare: le prossime valutazioni chiariranno le possibilità di recupero.