Europa, pari Juventus crollo di Milan e Atalanta

Il giovedì dell’Europa e della Conference League ha regalato risultati negativi per le italiane. Pareggio della Juventus e sconfitte per Milan e Atalanta.

Un pari in rimonta per la Juventus che nel finale sfiora anche la vittoria contro il Rennes. Bianconeri avanti con Celik. Pari di Al-Taamari per gli ospiti e sorpasso firmato da Dia su rigore. Nel secondo tempo, ancora dal dischetto, segna Woltemade per il 2-2. Nel finale annullato poi il 3-2 di Lucumì per fuorigioco. Termina poi 2-0 tra Ajax e Atalanta in Conference League. Succede tutto nel finale di match, prima Arokodare al 87′ fa 1-0. Al 93′ è Ouazane a fare 2-0. Crolla il Milan 3-0 contro il Borunemouth. Kluivert su rigore la sblocca. Tavernier, ancora dal dischetto fa 2-0 dopo l’espulsione di Maignan. Nel secondo tempo Adli segna il definitivo 3-0.

Juventus-Rennes 2-2

Sei sul cronometro e Juventus in vantaggio. Celik riceve da Woltemade e sblocca la partita. Secondo gol in Europa League per lui. Pari ospite al 15′. Nagida crossa al centro, sponda di Reynolds e Al-Taamari insacca anticipando la difesa juventina. Al 43′ arriva il gol dell’1-2. Fallo di mano di Douglas Luiz. Dal dischetto Dia batte Vicario. Pari Juventus al 67′. Fallo di mano di Reynolds sul colpo di testa di Nico Gonzalez. Woltemade dal dischetto non sbaglia. Al 88′ annullato il 3-2 a Lucumì per fuorigioco del colombiano.

Ajax-Atalanta 2-0

Dopo una gara con più occasioni per l’Ajax che per l’Atalanta ma senza grossi squilli sono i lanceri a vincere. Al 87′ è 1-0. Lancio dalle retrovie che vede Obric superato da Arokodare che segna e sblocca il match. Al 93′ è Ouazane servito ancora da Arokodare a segnare la rete del 2-0 finale.

Bournemouth-Milan 3-0

Crollo rossonero in terra inglese. 8 minuti e Bournemouth avanti. Fallo di mano di De Winter e calcio di rigore. Dal dischetto Kluivert batte Maignan. Al 32′ manata di Maignan ad Adams. Rosso per il portiere e ancora rigore. Fuori Hutchinson dentro Torriani che non para però il rigore di Tavernier, 2-0. Al 83′ Adli chiude i giochi. Gran gol su punizione.