Weekend spaziale in Liga: domani c’è Barcellona-Real Madrid

Weekend ad alta tensione in Liga. Domani sera il calcio spagnolo offrirà uno dei suoi piatti più deliziosi dell’intero anno calcistico. Al Camp Nou va in scena Barcellona-Real Madrid. I blaugrana vogliono continuare a spingere sull’acceleratore, archiviando il ko arrivato in Champions a Parigi. L’obiettivo del Real è invece quello di accorciare sui blaugrana.
Le probabili formazioni
BARCELLONA Joan Garcia; Espart, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo; Pedri, Bernal; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Gordon; Raphinha Allenatore: Hansi Flick
REAL MADRID Courtois; Dumfries, Huijsen, Rudiger, Carreras; Valverde, Tchouameni; Guler, Bellingham, Diomande; Mbappé Allenatore: José Mourinho