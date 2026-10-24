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Weekend spaziale in Liga: domani c’è Barcellona-Real Madrid

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Weekend ad alta tensione in Liga. Domani sera il calcio spagnolo offrirà uno dei suoi piatti più deliziosi dell’intero anno calcistico. Al Camp Nou va in scena Barcellona-Real Madrid. I blaugrana vogliono continuare a spingere sull’acceleratore, archiviando il ko arrivato in Champions a Parigi. L’obiettivo del Real è invece quello di accorciare sui blaugrana.

 

Le probabili formazioni

BARCELLONA Joan Garcia; Espart, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo; Pedri, Bernal; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Gordon; Raphinha Allenatore: Hansi Flick

REAL MADRID Courtois; Dumfries, Huijsen, Rudiger, Carreras; Valverde, Tchouameni; Guler, Bellingham, Diomande; Mbappé Allenatore: José Mourinho

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