Serie A, Napoli-Roma al cardiopalma: partita folle

Si è conclusa da poco al Maradona la partita tra Napoli e Roma. È stato un match dalle mille emozioni con il risultato incerto fino all’ultimo.

Al Maradona finisce 3-3 tra Napoli e Roma che non si sono risparmiate dando spettacolo. Gli azzurri dominano gran parte della partita portandosi avanti con un gran goal di Anguissa in rovesciata, poi il raddoppio con McTominay e subito dopo il match si infiamma. La Roma riagguanta il Napoli prima con Soulè e poi con Balerdi, nel finale sempre McTominay con un tiro dalla distanza riporta gli azzurri in vantaggio, con l’esplosione del Maradona che però viene gelato immediatamente di nuovo da Balerdi che inchioda il risultato sul 3-3 con una doppietta quasi paradossale. Un pareggio che può stare bene alla squadra allenata da Gasperini e che sa di ennesimo rammarico per la compagine guidata da Massimiliano Allegri.

Napoli, stagione sulle montagne russe: quanto rammarico

Il pareggio di quest’oggi contro la Roma è l’emblema della stagione del Napoli. Una squadra forte ma che è nettamente fragile, che non regge i novanta minuti e che è carente in alcuni elementi della rosa. Altra partita dove gli azzurri vengono rimontati, ennesimi punti persi e quarto posto che ora dista 6 punti. Ad Allegri il compito di raddrizzare una stagione che ad oggi sembra essere maledetta dove non si vede una via d’uscita.