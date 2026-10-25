Udinese-Milan, vince Amorim aggancia la Roma e ora è quarto

Vince 0-2 il Milan contro l’Udinese ed è ora quarto il classifica alla pari con la Roma terza.

Vittoria importante per il Milan che si impone 0-2 contro l’Udinese ed è ora quarta alla pari con la Roma terza a -4 da Inter e Lazio. Rossoneri che la sbloccano nel primo tempo con Pulisic e raddoppiano nel secondo con Hutchinson.

Udinese-Milan 0-2

Il Milan comincia dal primo minuto con l’esordio in Serie A di Diawara, difensore classe 2006. Bartesaghi viene invece messo sulla fascia sinistra di centrocampo. Dopo poco più di 300 secondi dall’inizio del match i rossoneri si portano in vantaggio con la rete di Pulisic, 1-0: un grande di lancio di Modric e l’ottimo stop dell’americano, bravo a infilare in gol trovandosi di fronte Okoye in uscita. Al 65’ esplode di gioia il settore dei tifosi rossoneri che vanno in gol con Hutchinson al primo gol in serie A, 2-0: dalla distanza tira Chakvetadze, Okoye respinge ed ha anche la visuale coperta e il più lesto a ribattere è il calciatore inglese.