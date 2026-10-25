GP Stati Uniti, Antonelli vince: ora è ad un passo dal mondiale

Si è appena concluso il Gran Premio degli Stati Uniti dove a vincere è Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano è a pochi passi da vincere il mondiale.

Il gran premio degli Stati Uniti lo vince Kimi Antonelli su Mercedes, il pilota bolognese è ora a pochi passi da diventare campione del Mondo e riportare un italiano a vincere il titolo dopo più di settant’anni. A completare il podio un fantastico Charles Leclerc su Ferrari e Max Verstappen su Red Bull.

Formula 1, Antonelli ad un passo dalla storia.

Con la vittoria ad Austin Kimi Antonelli ipoteca Il titolo Mondiale. Nel prossimo Gran premio in Messico il nostro pilota Italiano dovrà arrivare minimo nono se George Russell dovesse vincere la corsa, in caso contrario Antonelli sarà campione del mondo con qualsiasi piazzamento. Si aspetta quindi con ansia il prossimo gran premio dove potrà essere riscritta la storia del motorsport italiano.