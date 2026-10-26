Liga, il Real Madrid vince il Clasico: Mbappè gela Il Camp Nou

È andato in scena il primo Clasico dell’anno e a vincerlo è stato il Real Madrid che batte il Barcellona 1-2 e accorcia in classifica.

Si è appena concluso il Clasico numero 193 della storia, a vincere è stato il Real Madrid di José Mourinho che espugna il Camp Nou per 1-2 con una grande doppietta Kylian Mbappè. I blancos ora accorciano a – 3 dal Barcellona e tengono aperta una Liga che sembrava si potesse chiudere già a fine Ottobre.

Mbappè stende il Barcellona, il Real Madrid riapre la Liga.

Al Camp Nou a brillare è stata la stella di Kylian Mbappè, l’attaccante francese con una doppietta stende il Barcellona in casa propria e riporta il Real Madrid a – 3 dai blaugrana. Una partita che sembrava potesse essere complicata ma la compagine allenata da Mourinho ha saputo difendere di squadra sfruttando al massimo le occasioni date dal Barcellona. Mbappè apre le marcature con un goal fortunoso con la palla che gli rimbalza sul ginocchio e va direttamente in porta dopo un rilancio sbagliato di Gerard Martìn, poi a pareggiare ci pensa Raphinha, ma nel finale l’attaccante del Real Madrid raccoglie un grande assist di Camavinga e a porta vuota sigla l’1-2 e consegna ai blancos una vittoria importantissima.