Mbappé decisivo, il post-gara è elettrico: “Bugiardo chi nega che il Real ha qualità”

Una doppietta sensazionale che ha permesso al Real Madrid di piegare il Barcellona nella serata del Classico. Kilyan Mbappé determinante ancora una volta con la maglia dei Blancos. Il transalpino, che vive queste ore di attesa verso la cerimonia del Pallone d’Oro di questa sera, nel post-gara è stato elettrico davanti ai giornalisti, spiegando senza indugio: “Sapevamo di dover fare una gara da uomini, una partita di squadra e ci eravamo preparati”.

Poi il commento che ha acceso il post partita del Classico: “Chi afferma che non c’è qualità è un bugiardo. Ma qui occorre pensare a livello collettivo. Solo con la squadra raggiungeremo i nostri traguardi”.