Roma, bufera su Wesley: la moglie Amanda Martins lo accusa di ripetuti tradimenti

Bufera nella vita privata di Wesley, terzino brasiliano della Roma, dopo le pesanti accuse pubblicate sui social dalla moglie Amanda Martins, che ha raccontato i presunti tradimenti e la crisi del loro matrimonio.

La vicenda è diventata pubblica attraverso una serie di storie Instagram nelle quali Amanda ha deciso di rompere il silenzio sulla separazione dal calciatore giallorosso. I due, che hanno anche una figlia, da tempo non vivrebbero più insieme. Nel suo sfogo, la donna ha raccontato alcuni episodi che, secondo la sua versione, avrebbero compromesso definitivamente il rapporto.

Wesley, le accuse della moglie: «Mi ha tradito più volte»

Amanda Martins ha spiegato di aver scelto di parlare pubblicamente dopo aver letto indiscrezioni sulla propria vita privata circolate sui social e sui siti di gossip. La donna sostiene che le presunte infedeltà del marito non sarebbero state episodi isolati, ma comportamenti ripetuti nel corso della loro relazione.

Nel suo racconto, Amanda ha affermato che tra le persone coinvolte ci sarebbero state anche delle prostitute. Ha inoltre precisato che, secondo quanto sostiene, le sue accuse non deriverebbero soltanto da voci o confidenze ricevute da altre persone.

La donna ha dichiarato di aver avuto accesso al telefono del calciatore e di aver visto immagini e video che, a suo dire, documenterebbero alcuni degli incontri. Un racconto molto duro, nel quale ha descritto anche la delusione provata durante il matrimonio e le difficoltà affrontate nel tentativo di salvare la relazione.

La crisi del matrimonio e i presunti tradimenti durante la gravidanza

Tra i passaggi più delicati dello sfogo ci sono quelli relativi al periodo della gravidanza. Amanda sostiene di aver subito tradimenti anche mentre aspettava la figlia e di aver cercato, nonostante le difficoltà, di mantenere unita la famiglia.

La donna ha raccontato di aver scelto inizialmente il silenzio, di aver perdonato e di aver provato a costruire un matrimonio solido. Secondo la sua versione, però, i tentativi di ricomporre la frattura non avrebbero portato ai risultati sperati.

Amanda ha anche spiegato di aver vissuto momenti di forte sofferenza emotiva, arrivando a mettere in discussione se stessa e il proprio comportamento. Le sue dichiarazioni restituiscono il quadro di una relazione segnata, secondo il suo racconto, da una crescente perdita di fiducia.

Amanda Martins racconta gli episodi nei locali e le crisi d’ansia

Nella parte finale del suo intervento, la donna ha riferito altri episodi che sarebbero avvenuti durante le uscite insieme. Secondo quanto raccontato, Wesley avrebbe rivolto attenzioni ad altre ragazze anche in sua presenza, arrivando a chiedere numeri di telefono a cameriere e ad altre donne incontrate nei locali.

Amanda ha inoltre collegato la situazione a un progressivo peggioramento del proprio benessere psicologico, raccontando di aver sofferto di crisi d’ansia e di aver iniziato a sentirsi a disagio persino quando usciva di casa.

Le dichiarazioni hanno acceso l’attenzione sulla vicenda privata del calciatore della Roma. È importante precisare che si tratta di accuse rese pubbliche da Amanda Martins e che i singoli episodi descritti non risultano verificati in modo indipendente sulla base delle informazioni disponibili.