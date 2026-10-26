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Probabili formazioni Serie A, 9ª giornata: tutte le ultime partita per partita

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Le probabili formazioni della 9ª giornata di Serie A 2026-2027: ecco i titolari attesi, i moduli e gli orari delle dieci partite in programma da martedì 27 a giovedì 29 ottobre. Il campionato torna in campo con un turno infrasettimanale che mette alla prova le rose e le scelte degli allenatori, chiamati a gestire le energie dopo gli impegni del fine settimana.

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Serie A, il programma completo della 9ª giornata

Martedì 27 ottobre

  • Ore 18:30: Sassuolo-Lazio
  • Ore 20:45: Roma-Cagliari
  • Ore 20:45: Torino-Como

Mercoledì 28 ottobre

  • Ore 18:30: Milan-Bologna
  • Ore 18:30: Parma-Udinese
  • Ore 18:30: Venezia-Inter
  • Ore 20:45: Genoa-Juventus
  • Ore 20:45: Monza-Napoli

Giovedì 29 ottobre

  • Ore 18:30: Frosinone-Lecce
  • Ore 20:45: Fiorentina-Atalanta

Sassuolo-Lazio: le probabili formazioni

Martedì 27 ottobre, ore 18:30

Sassuolo (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Lipani, Matic, Thorstvedt; Volpato, Sebastiano Esposito, Laurienté. Allenatore: Aquilani.

Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Diogo Leite, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gattuso.

Il Sassuolo punta su un tridente offensivo con Volpato e Laurienté ai lati di Sebastiano Esposito. La Lazio risponde con un sistema speculare, cercando ampiezza e velocità sulle corsie esterne.

Roma-Cagliari: le probabili formazioni

Martedì 27 ottobre, ore 20:45

Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, de Roon, Molina; Soulé, Mora; Malen. Allenatore: Gasperini.

Cagliari (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez, Obert; Deiola, Romano, Adopo; Nzola, Maldini, Mendy. Allenatore: Pisacane.

La Roma dovrebbe affidarsi alla difesa a tre e a Soulé e Mora alle spalle di Malen. Il Cagliari potrebbe invece cercare di sfruttare il gioco sugli esterni per sostenere il proprio centravanti.

Torino-Como: le probabili formazioni

Martedì 27 ottobre, ore 20:45

Torino (3-4-1-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Bragança, Gineitis, Cacciamani; Vlasic; Simeone, Adams. Allenatore: Abate.

Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Da Cunha; Caqueret, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

Il Torino potrebbe puntare sulla coppia Simeone-Adams, con Vlasic a supporto. Il Como dovrebbe affidarsi alla qualità dei trequartisti, con Nico Paz al centro della manovra offensiva.

Milan-Bologna: le probabili formazioni

Mercoledì 28 ottobre, ore 18:30

Milan (4-2-3-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Diawara; Musah, Jashari; Hutchison, Pulisic, Bartesaghi; Gonçalo Ramos. Allenatore: Amorim.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Heggem, Casale, Theate; Zortea, Moro, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Mbangula; Odgaard. Allenatore: Palladino.

Il Milan cerca equilibrio tra copertura e qualità offensiva, con Pulisic chiamato a incidere tra le linee. Il Bologna dovrebbe schierarsi con tre difensori e due giocatori alle spalle della punta, per provare a creare superiorità nella zona centrale.

Parma-Udinese: le probabili formazioni

Mercoledì 28 ottobre, ore 18:30

Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Fabbian, Bernabé, Keita, Valeri; Romero, Lontani. Allenatore: Gilardino.

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis. Allenatore: Runjaic.

Il Parma potrebbe puntare sulla densità a centrocampo e sulle combinazioni tra le due punte. L’Udinese dovrebbe invece cercare di valorizzare la fisicità di Davis, sostenuto da Zaniolo ed Ekkelenkamp.

Venezia-Inter: le probabili formazioni

Mercoledì 28 ottobre, ore 18:30

Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Mazzocchi; Yeboah, Adams. Allenatore: Nicola.

Inter (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Bonny. Allenatore: Chivu.

L’Inter dovrebbe confermare la difesa a tre e puntare sulla spinta degli esterni. Il Venezia potrebbe rispondere con un centrocampo folto e due attaccanti, cercando di sfruttare gli spazi nelle transizioni.

Genoa-Juventus: le probabili formazioni

Mercoledì 28 ottobre, ore 20:45

Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Traoré, Puczka; Vitinha, El Shaarawy; Osmajic. Allenatore: De Rossi.

Juventus (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumì; Kalulu, Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie, Cambiaso; Woltemade, Kolo Muani. Allenatore: Spalletti.

La Juventus potrebbe puntare su un centrocampo a cinque per controllare il ritmo della partita e servire la coppia offensiva. Il Genoa, invece, dovrebbe affidarsi alla mobilità dei tre giocatori offensivi per mettere in difficoltà la retroguardia bianconera.

Monza-Napoli: le probabili formazioni

Mercoledì 28 ottobre, ore 20:45

Monza (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro, Mangas; Cutrone, Mota; Varela. Allenatore: Juric.

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; De Bruyne, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Allenatore: Landucci, con Allegri squalificato.

Il Napoli dovrebbe affidarsi alla qualità del centrocampo e alla capacità degli esterni di accompagnare Hojlund. Il Monza potrebbe cercare di limitare gli spazi centrali, puntando sulle ripartenze e sugli inserimenti dei trequartisti.

Frosinone-Lecce: le probabili formazioni

Giovedì 29 ottobre, ore 18:30

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Terzic; Cichella, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. Allenatore: Alvini.

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah. Allenatore: Di Francesco.

Il Frosinone potrebbe affidarsi a un trequartista centrale e a due esterni rapidi per sostenere Raimondo. Il Lecce dovrebbe rispondere con il tridente, cercando di allargare la difesa avversaria e creare occasioni dalle corsie.

Fiorentina-Atalanta: le probabili formazioni

Giovedì 29 ottobre, ore 20:45

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Dodo; Oulai, Fagioli; Mastantuono, Gonçalves, Gnonto; Pellegrino. Allenatore: Vanoli.

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Obric, Bernasconi; Pasalic, Ederson; De Ketelaere, Elmas, Rowe; Krstovic. Allenatore: Sarri.

La Fiorentina dovrebbe cercare qualità tra le linee e profondità sugli esterni. L’Atalanta potrebbe rispondere con un sistema simile, puntando sugli inserimenti dei trequartisti e sulla presenza di Krstovic in area.

 

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