Le probabili formazioni della 9ª giornata di Serie A 2026-2027: ecco i titolari attesi, i moduli e gli orari delle dieci partite in programma da martedì 27 a giovedì 29 ottobre. Il campionato torna in campo con un turno infrasettimanale che mette alla prova le rose e le scelte degli allenatori, chiamati a gestire le energie dopo gli impegni del fine settimana.
Serie A, il programma completo della 9ª giornata
Martedì 27 ottobre
- Ore 18:30: Sassuolo-Lazio
- Ore 20:45: Roma-Cagliari
- Ore 20:45: Torino-Como
Mercoledì 28 ottobre
- Ore 18:30: Milan-Bologna
- Ore 18:30: Parma-Udinese
- Ore 18:30: Venezia-Inter
- Ore 20:45: Genoa-Juventus
- Ore 20:45: Monza-Napoli
Giovedì 29 ottobre
- Ore 18:30: Frosinone-Lecce
- Ore 20:45: Fiorentina-Atalanta
Sassuolo-Lazio: le probabili formazioni
Martedì 27 ottobre, ore 18:30
Sassuolo (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Lipani, Matic, Thorstvedt; Volpato, Sebastiano Esposito, Laurienté. Allenatore: Aquilani.
Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Diogo Leite, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gattuso.
Il Sassuolo punta su un tridente offensivo con Volpato e Laurienté ai lati di Sebastiano Esposito. La Lazio risponde con un sistema speculare, cercando ampiezza e velocità sulle corsie esterne.
Roma-Cagliari: le probabili formazioni
Martedì 27 ottobre, ore 20:45
Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, de Roon, Molina; Soulé, Mora; Malen. Allenatore: Gasperini.
Cagliari (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez, Obert; Deiola, Romano, Adopo; Nzola, Maldini, Mendy. Allenatore: Pisacane.
La Roma dovrebbe affidarsi alla difesa a tre e a Soulé e Mora alle spalle di Malen. Il Cagliari potrebbe invece cercare di sfruttare il gioco sugli esterni per sostenere il proprio centravanti.
Torino-Como: le probabili formazioni
Martedì 27 ottobre, ore 20:45
Torino (3-4-1-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Bragança, Gineitis, Cacciamani; Vlasic; Simeone, Adams. Allenatore: Abate.
Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Da Cunha; Caqueret, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
Il Torino potrebbe puntare sulla coppia Simeone-Adams, con Vlasic a supporto. Il Como dovrebbe affidarsi alla qualità dei trequartisti, con Nico Paz al centro della manovra offensiva.
Milan-Bologna: le probabili formazioni
Mercoledì 28 ottobre, ore 18:30
Milan (4-2-3-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Diawara; Musah, Jashari; Hutchison, Pulisic, Bartesaghi; Gonçalo Ramos. Allenatore: Amorim.
Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Heggem, Casale, Theate; Zortea, Moro, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Mbangula; Odgaard. Allenatore: Palladino.
Il Milan cerca equilibrio tra copertura e qualità offensiva, con Pulisic chiamato a incidere tra le linee. Il Bologna dovrebbe schierarsi con tre difensori e due giocatori alle spalle della punta, per provare a creare superiorità nella zona centrale.
Parma-Udinese: le probabili formazioni
Mercoledì 28 ottobre, ore 18:30
Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Fabbian, Bernabé, Keita, Valeri; Romero, Lontani. Allenatore: Gilardino.
Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis. Allenatore: Runjaic.
Il Parma potrebbe puntare sulla densità a centrocampo e sulle combinazioni tra le due punte. L’Udinese dovrebbe invece cercare di valorizzare la fisicità di Davis, sostenuto da Zaniolo ed Ekkelenkamp.
Venezia-Inter: le probabili formazioni
Mercoledì 28 ottobre, ore 18:30
Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Mazzocchi; Yeboah, Adams. Allenatore: Nicola.
Inter (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Bonny. Allenatore: Chivu.
L’Inter dovrebbe confermare la difesa a tre e puntare sulla spinta degli esterni. Il Venezia potrebbe rispondere con un centrocampo folto e due attaccanti, cercando di sfruttare gli spazi nelle transizioni.
Genoa-Juventus: le probabili formazioni
Mercoledì 28 ottobre, ore 20:45
Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Traoré, Puczka; Vitinha, El Shaarawy; Osmajic. Allenatore: De Rossi.
Juventus (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumì; Kalulu, Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie, Cambiaso; Woltemade, Kolo Muani. Allenatore: Spalletti.
La Juventus potrebbe puntare su un centrocampo a cinque per controllare il ritmo della partita e servire la coppia offensiva. Il Genoa, invece, dovrebbe affidarsi alla mobilità dei tre giocatori offensivi per mettere in difficoltà la retroguardia bianconera.
Monza-Napoli: le probabili formazioni
Mercoledì 28 ottobre, ore 20:45
Monza (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro, Mangas; Cutrone, Mota; Varela. Allenatore: Juric.
Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; De Bruyne, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Allenatore: Landucci, con Allegri squalificato.
Il Napoli dovrebbe affidarsi alla qualità del centrocampo e alla capacità degli esterni di accompagnare Hojlund. Il Monza potrebbe cercare di limitare gli spazi centrali, puntando sulle ripartenze e sugli inserimenti dei trequartisti.
Frosinone-Lecce: le probabili formazioni
Giovedì 29 ottobre, ore 18:30
Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Terzic; Cichella, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. Allenatore: Alvini.
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah. Allenatore: Di Francesco.
Il Frosinone potrebbe affidarsi a un trequartista centrale e a due esterni rapidi per sostenere Raimondo. Il Lecce dovrebbe rispondere con il tridente, cercando di allargare la difesa avversaria e creare occasioni dalle corsie.
Fiorentina-Atalanta: le probabili formazioni
Giovedì 29 ottobre, ore 20:45
Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Dodo; Oulai, Fagioli; Mastantuono, Gonçalves, Gnonto; Pellegrino. Allenatore: Vanoli.
Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Obric, Bernasconi; Pasalic, Ederson; De Ketelaere, Elmas, Rowe; Krstovic. Allenatore: Sarri.
La Fiorentina dovrebbe cercare qualità tra le linee e profondità sugli esterni. L’Atalanta potrebbe rispondere con un sistema simile, puntando sugli inserimenti dei trequartisti e sulla presenza di Krstovic in area.