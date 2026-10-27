Home » Calcio » Napoli, Allegri: “Squalifica? Rinuncio al ricorso”

Napoli, Allegri: “Squalifica? Rinuncio al ricorso”

di

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Monza. L’allenatore del Napoli ha annunciato di aver rinunciato al ricorso per la squalifica. 

Così Max Allegri: “Stamattina ho deciso di rinunciare al ricorso, non si sa mai ne piglio 4 di giornate. Il dispiacere più grosso è non aver portato a casa i 3 punti. Poi “Allegri avrebbe detto”, col condizionale non ci facciamo niente. Replicare a Gasperini? Le frasi riportate possono essere sbagliate, voglio che la cosa sia chiusa. Bisogna essere realisti, siamo indietro in classifica, bisogna continuare a lavorare su questo tipo di prestazioni. Abbiamo calciatori che si sono fermati per qualche mese, dobbiamo recuperare gli infortunati e migliorare la condizione di quelli che hanno giocato meno“.

Max Allegri, allenatore Napoli
Max Allegri, allenatore Napoli

Napoli, Allegri verso il Monza

Così Allegri: “Dobbiamo distribuire meglio il gioco nei vari momenti della classifica. Noi nei primi tempi abbiamo subito solo 2 gol, nei secondi 8 gol: questo è un dato di fatto. Quando le cose vanno meno bene bisogna alzare la testa. Se davanti alla difesa gioca Lobotka, Gilmour o De Bruyne cambia anche il 4-3-3 eppure il modulo è lo stesso ma vengono fuori giocate diverse.

Vergara è un esterno a cui piace venire dentro il campo. Potenzialmente può fare 7-8 gol a campionato, a patto che migliori tanto anche dal punto di vista tecnico. Per quanto riguarda Lucca ha fatto un ottimo precampionato, poi è un ragazzo, le pressioni le sente anche lui. Ma bisogna essere fiduciosi, è un buon giocatore. Hojlund ora porta la partita fino in fondo, prima al sessantesimo barcollava“.

Banner blu di Sportitalia con invito ad aggiungere il sito alle Fonti Preferite di Google
Change privacy settings
×