Athletic Palermo, scoppia il caso stipendi: la squadra non si allena, è protesta

Tensione alle stelle in casa Athletic Club Palermo: i calciatori avrebbero deciso di non allenarsi per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi. Nel mirino ci sarebbe la mensilità di settembre, con la squadra chiamata ora a preparare una delicata trasferta contro la Vigor Lamezia.

Athletic Palermo, stipendi non pagati: salta l’allenamento

Clima complicato in casa Athletic Club Palermo. Secondo le ricostruzioni pubblicate dalla stampa locale, nella giornata di martedì 27 ottobre i giocatori avrebbero deciso di non svolgere la seduta di allenamento programmata, manifestando così il proprio malcontento per una situazione economica che si trascinerebbe da settimane.

Al centro della protesta ci sarebbe il mancato pagamento dello stipendio relativo al mese di settembre. Stando alle indiscrezioni, inoltre, anche nel mese precedente si sarebbero verificati ritardi nei versamenti. Una situazione che avrebbe spinto il gruppo a chiedere il rispetto degli impegni economici assunti dalla società.

La mancata seduta rappresenterebbe un segnale importante da parte dello spogliatoio, con inevitabili interrogativi sulla serenità dell’ambiente e sulla gestione della squadra in una fase già delicata della stagione.

Athletic Club Palermo, cresce la preoccupazione in vista della trasferta

La vicenda arriva in un momento importante per il campionato dell’Athletic Palermo. La formazione nerorosa è attesa dalla trasferta contro la Vigor Lamezia, un appuntamento che richiede una preparazione regolare e la massima concentrazione.

Le tensioni legate agli stipendi rischiano però di complicare il lavoro settimanale, soprattutto se la situazione non dovesse trovare una soluzione in tempi brevi. Resta da capire se la protesta si limiterà alla giornata di martedì o se avrà ulteriori conseguenze sull’attività della squadra.

Secondo quanto riportato da Stadionews, al campo si sarebbe presentata soltanto una delegazione di calciatori. Il quadro resta comunque in evoluzione e sarà importante verificare eventuali sviluppi nelle prossime ore.

Athletic Palermo, attesa per la posizione della società

Adesso l’attenzione si sposta sulla dirigenza, chiamata a chiarire la situazione e a ristabilire condizioni di serenità all’interno del gruppo. Il pagamento degli stipendi e il rispetto degli impegni economici sono aspetti centrali per garantire continuità al progetto sportivo.

Al momento, le informazioni disponibili derivano dalle ricostruzioni giornalistiche e non da una comunicazione ufficiale del club che chiarisca tutti i dettagli della vicenda. Saranno quindi eventuali prese di posizione della società e la ripresa degli allenamenti a fornire indicazioni più precise sull’evoluzione del caso.

Per l’Athletic Palermo, la priorità è ora evitare che le tensioni fuori dal campo finiscano per condizionare anche il rendimento della squadra.