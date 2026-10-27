Il Como rimonta il Torino e vince 3-1: Nico Paz decisivo per la squadra di Fabregas

Il Como conquista tre punti sul campo del Torino e continua la sua corsa in campionato. La squadra di Cesc Fabregas vince 3-1 in rimonta allo stadio Olimpico Grande Torino, rispondendo al vantaggio iniziale dei granata e imponendosi grazie anche a un Nico Paz decisivo.

Adams porta avanti il Torino

La sfida si sblocca al 24’ con Ché Adams. L’attaccante del Torino approfitta di un pallone recuperato da Fitz-Jim nell’area del Como e supera Sanchez con una conclusione di sinistro.

In precedenza era stato il Como a trovare la via della rete con Douvikas, ma il gol era stato annullato per fuorigioco. La squadra di Fabregas prova a reagire allo svantaggio e si rende pericolosa, trovando anche l’opposizione di Perri.

Il Como ribalta la partita

Nonostante la rete incassata, il Como riesce a cambiare il volto della gara e a ribaltare il risultato. I lariani segnano tre gol e conquistano una vittoria in trasferta contro un Torino che arrivava da tre successi consecutivi in campionato.

Tra i protagonisti della rimonta c’è Nico Paz, tornato titolare nella formazione scelta da Fabregas e decisivo nel successo della sua squadra.

Fabregas festeggia altri tre punti

Il Como dà seguito alle vittorie contro Fiorentina e Sassuolo e aggiunge un altro risultato importante al proprio percorso in Serie A. Per il Torino di Ignazio Abate si interrompe invece la striscia di tre vittorie consecutive in campionato.