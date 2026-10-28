Roma e Como non sbagliano. Elevata densità nelle zone alte

La Roma e il Como hanno condotto alla perfezione il proprio compito nella serata di martedì e anche la Lazio non ha sbagliato a Reggio Emilia, strapazzando il Sassuolo con la realizzazione di sei gol. C’è una elevata densità nelle parti alte della classifica della Serie A. In questo esatto momento troviamo la Lazio in testa al campionato a quota 25 punti, seguita dall’Inter che di punti ne ha 22. I nerazzurri vogliono mantenere la ruota della squadra di Gattuso e questa sera per fare ciò devono vincere a Venezia.

Roma e Como sono lì e non hanno intenzione di staccarsi, mentre anche il Milan ha la chance di restare in scia questa sera contro il Bologna a San Siro. Sono più indietro Juventus e Napoli, chiamate a non fallire più.