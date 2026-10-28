Serie B, Modena e Ascoli volano. Oggi il big match Pisa-Palermo

C’è un Modena che continua a correre superando ogni difficoltà con grande agilità. Anche a Vicenza, i canarini hanno superato gli avversari rimontando e portando a casa tre punti fondamentali in chiave zona alta della classifica. È andato nuovamente a segno Andrea Belotti, che ha pareggiato i conti dando il via al ribaltamento della contesa.

Continua il grande momento dell’Ascoli che, dopo aver strapazzato il Catanzaro, batte anche la Sampdoria inguaiando sempre di più i liguri in una classifica a dir poco deficitaria. Quelli di Ascoli e Modena sono messaggi al Palermo e questa sera i rosanero affrontano il Pisa in Toscana per un grande big match.