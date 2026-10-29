Serie A, oggi si chiude il turno infrasettimanale: il quadro

Tra risultati a sorpresa e rimonte inaspettate, la Serie A prosegue il suo percorso questa sera con le ultime due partite del turno infrasettimanale. Si parte da Frosinone, dove i ragazzi di Alvini ospitano un Lecce desideroso di riscattare la sconfitta contro la Juventus. In serata protagoniste Fiorentina e Atalanta: la truppa di Vanoli si trova al penultimo posto a quota 4 punti e deve accantonare in fretta la rimonta incassata in pieno recupero contro l’Inter. Anche l’Atalanta ha bisogno di una scossa perché la vittoria manca dal 12 ottobre (successo interno contro il Venezia).