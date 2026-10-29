Napoli, Lobotka ko: l’esito degli esami

Il Napoli ha battuto 1-4 il Monza nella gara della 9^giornata di Serie A. Gli azzurri hanno però perso Lobotka per infortunio nel corso del primo tempo. Oggi si sono svolti gli esami.

4 gol e 3 punti, il Napoli ha sconfitto ieri sera il Monza di Ivan Juric. Azzurri avanti quasi subito. Verticalizzazione di Di Lorenzo per Hojlund che segna lo 0-1. Monza che pareggia prima della fine del 1′ tempo con Varela. Napoli che dilaga poi nel secondo tempo. 1-2 che porta la firma di Politano al termine di un azione personale. E’ poi ancora Politano da corner ad ispirare l’1-3 di Rafa Marin. 1-4 definitivo che viene poi siglato da Kevin De Bruyne su assist di Noa Lang. Finisce così 1-4 per il Napoli che nel primo tempo aveva perso Lobotka per infortunio. Oggi si sono svolti gli esami.

Napoli, il comunicato su Lobotka

Stanislav Lobotka si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra.

Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo.

Il centrocampista potrebbe stare out circa 50 giorni.