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Napoli, Lobotka ko: l’esito degli esami

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Il Napoli ha battuto 1-4 il Monza nella gara della 9^giornata di Serie A. Gli azzurri hanno però perso Lobotka per infortunio nel corso del primo tempo. Oggi si sono svolti gli esami. 

4 gol e 3 punti, il Napoli ha sconfitto ieri sera il Monza di Ivan Juric. Azzurri avanti quasi subito. Verticalizzazione di Di Lorenzo per Hojlund che segna lo 0-1. Monza che pareggia prima della fine del 1′ tempo con Varela. Napoli che dilaga poi nel secondo tempo. 1-2 che porta la firma di Politano al termine di un azione personale. E’ poi ancora Politano da corner ad ispirare l’1-3 di Rafa Marin. 1-4 definitivo che viene poi siglato da Kevin De Bruyne su assist di Noa Lang. Finisce così 1-4 per il Napoli che nel primo tempo aveva perso Lobotka per infortunio. Oggi si sono svolti gli esami.

Stanislav Lobotka, centrocampista Napoli
Stanislav Lobotka, centrocampista Napoli

 

Napoli, il comunicato su Lobotka

Stanislav Lobotka si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra.

Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo.

Il centrocampista potrebbe stare out circa 50 giorni.

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