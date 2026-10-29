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Milan, Amorim recupera tre giocatori fondamentali per il derby

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Il giorno dopo la sconfitta contro il Bologna porta in dote al Milan una notizia positiva: questa mattina si sono allenati agli ordini di Rubén Amorim i tre giocatori rossoneri infortunati fino a poco tempo fa: Gila, Moreira e Rabiot. Le tre pedine fondamentali sono dunque a disposizione in vista del derby di sabato sera. Un’ottima notizia per il Diavolo che potrà giocarsi le proprie carte nella stracittadina potendo contare sull’intero gruppo a disposizione.

Subito titolari?

 

A questo punto è molto probabile che Gila rientri in difesa, Rabiot e Modric presidieranno la mediana e Moreira potrebbe giocare a destra, con Bartesaghi a sinistra.

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